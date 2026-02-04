스포츠영양학 접목…SSG 퓨처스팀, 캠프서 식단 관리 시스템 도입

사진=SSG랜더스 제공

프로야구 SSG랜더스(대표이사 김재섭, 이하 SSG)가 일본 미야자키에서 진행 중인 퓨처스 스프링캠프에서 선수들의 퍼포먼스 향상과 체계적인 신체 성장을 위해 스포츠영양학을 접목한 맞춤형 식단 관리 시스템을 도입했다.

이번 관리는 선수들이 최상의 컨디션으로 훈련에 임하고 빠르게 회복할 수 있는 환경을 조성하는 데 목적을 두고 있다. SSG는 김주영 스포츠영양학 박사(서원대학교 헬스케어운동학과 교수)의 전문적인 자문을 받아 캠프 상황에 맞게 최적화된 영양 기준과 실무 가이드를 현장에 적용했다.

먼저 SSG는 선수들의 피지컬 향상에 있어 영양과 식단의 중요성이 점점 커지고 있다는 점에 주목했다. 어린 선수들이 훈련 강도에 따라 스스로 섭취 영양소와 칼로리를 조절하는 습관을 기를 수 있도록 이번 캠프부터 체계적인 식단 관리 시스템을 적용했다.

선수들은 당일 훈련 스케줄에 따라 훈련 강도를 분류하고, 이를 기준으로 본인의 음식 섭취량을 조절한다. 또한 각 선수의 체격 조건 등을 반영해 목표 칼로리를 산출하고, 이에 맞춘 맞춤형 식단을 구성·운영하고 있다. 특히 고강도 훈련이 이어지는 날에는 식사 비중을 배분하여 훈련 중 에너지 고갈을 방지하도록 설계했다.

또한, 선수들이 현장에서 복잡한 계산 없이도 스스로 식사량을 조절할 수 있도록 직관적인 ‘플레이트 가이드’가 도입됐다. 이는 자신의 손 크기를 저울처럼 활용하여 탄수화물, 단백질, 채소 등의 섭취량을 결정하는 방식으로, 선수들이 식당에서 접시를 채울 때 즉각적으로 실천할 수 있어 큰 호응을 얻고 있다.

이와 더불어 주기적인 체력 및 체성분 모니터링을 통해 식단의 효과를 실시간으로 점검한다. 체중 유지 여부뿐만 아니라 근육량의 변화를 정밀하게 살펴, 필요 시 영양 섭취량을 즉각 보정하는 등 데이터에 기반한 세밀한 관리를 병행하고 있다.

김주영 박사는 “이번 자문은 캠프 기간 선수 영양관리와 관련하여 단순히 식단 메뉴 제공 및 변경에만 그치는 것이 아닌 효과적인 훈련·회복·육성을 위해 필요한 영양 기준과 실용적인 현장 가이드를 제공하기 위한 목적”이라고 설명했다.

SSG는 “선수들이 이번 캠프를 통해 자신에게 맞는 영양 섭취법을 익히고, 이것이 실제 경기력 향상으로 이어지는 선순환 구조를 만드는 것이 목표”라고 전했다.

외야수 이승민은 “체계적인 음식섭취가 훈련과 회복에 모두 도움이 되고, 몸이 좋아지는 것이 체감되니 나뿐만 아니라 모든 선수들이 식단을 열심히 하고 있다. 좋은 밑거름이 되어 1군에 올라갈 수 있는 준비를 하겠다”고 말했다.

