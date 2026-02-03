사진 = 유튜브 채널 ‘전원주인공’

배우 전원주가 리프팅 시술 후 한층 달라진 모습으로 눈길을 끌었다.

3일 유튜브 채널 ‘전원주인공’에는 ‘청담동 피부과에서 20년 젊어지는 피부 리프팅 시술받고 온 전원주. 그런데 가격이 얼마?!!!!’라는 제목의 영상이 공개됐다.

공개된 영상에서 전원주는 “이제는 늙는 것도 좋지만 곱게 늙는 게 소원”이라며 “거울 들여다보면서 빨래판처럼 쭈글쭈글하면 'TV에서 안 쓰겠구나. 늙었다고 안 쓰겠구나'하고 피부를 잡아당겨 본다”고 털어놨다. 이어 “10년만 젊게 됐으면 좋겠다”고 덧붙였다.

사진 = 유튜브 채널 ‘전원주인공’

전원주는 절친한 동생 배우 서우림과 함께 피부과를 방문해 상담을 받았다. 그는 “얼마 전에 보톡스 맞았더니 주름이 없어지는 거 같았다. 연예계에서 늙으면 안 쓴다고 해서 젊어지려고 왔는데 고령 환자들은 어떤 시술을 많이 받냐”고 묻자, 의사는 “고령 환자는 두 가지다. 성형외과 쪽으로 가서 아예 거상 하거나 피부과에서는 티가 덜 나고 자연스럽게 예뻐지는 걸 추구한다”고 설명했다.

전원주는 평소 고민하던 볼의 흑자 제거와 함께 울세라, 티타늄, 온다, 보톡스 시술을 받기로 결정했다. 예상 비용은 약 500만 원. 전원주는 놀라면서도 “잘해달라”고 당부하며 시술에 임했다.

함께 방문한 서우림은 “말도 안 된다. 500만 원을 들여서 뭘 그런 걸 하냐”고 만류했지만, 전원주는 “1천만 원 넘는 것도 있다. 젊은 사람들은 한다더라”며 미모를 위한 과감한 투자를 감수하는 모습을 보였다.

사진 = 유튜브 채널 ‘전원주인공’

시술 도중 통증에도 전원주는 꾹 참고 견뎠고, 시술 후 모습을 확인한 서우림은 “완전 동생이 됐다”며 “주름 하나 없다. 매끈해졌다. 피부가 진짜 젊어졌다”며 놀라움을 감추지 못했다. 전원주는 “예뻐진다는 게 쉬운 일이 아니다”라며 달라진 모습에 만족감을 드러냈고, 500만 원 시술비를 직접 결제하며 통 큰 면모를 보여 눈길을 끌었다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

