“이번 설, 세뱃돈보다 여행?”... 3대가 함께하는 호캉스 뜬다

제주 더 시에나 리조트가 설 명절을 앞두고 3대가 함께 즐길 수 있는 호캉스 경험 강화에 나선다고 3일 밝혔다.

최근 호텔업계에 따르면 부모님과 자녀, 손주까지 함께 떠나는 ‘3대 가족 여행’ 호캉스 수요가 급증하고 있다. 특히 긴 연휴 동안 한 공간에서 휴식·식사·놀이를 한 번에 해결할 수 있는 게 만족 포인트라고.

◆부모님에게는 ‘조용한 휴식’, 아이에겐 ‘꿀잼 플레이스’

만족도 높은 3대 호캉스를 계획한다면 모두가 즐길 수 있는 콘텐츠 여부를 확인하는 게 유리하다. 더 시에나리조트는 조용하고 쾌적한 넓은 객실, 사계절 온수풀, 스파 등 휴식 중심 공간으로 부모님의 만족도를 높인다.

아이들을 위해서는 리조트 내 전용 키즈 카페, 키즈 클래스, 키즈 여권, 야외 온수풀, 다양한 액티비티를 통해 호텔을 즐길 수 있도록 했다.

세대 통합형 객실 구성과 혜택도 강화했다. 더 시에나 리조트는 모든 객실이 스위트룸 이상이며, 일반 호텔 대비 넓은 객실 구조가 큰 강점이다.

기본 객실인 ‘비스타 스위트’는 거실과 침실이 분리된 구조다. 더블 침대와 싱글 침대를 갖춰 최대 3인까지 투숙이 가능하다.

펜트하우스 객실은 침실 2개와 욕실 2개를 갖춘 구조로, 2가족 이상 또는 3대가 함께 하는 대가족 여행객에게 최적화된 공간을 제공한다. 커넥팅룸과 넉넉한 침대 배치, 각 연령대가 함께 혹은 따로 즐길 수 있는 공간 설계가 특징이다. 조부모와 부모, 아이까지 편안하게 머물 수 있는 객실 구조 덕분에 가족 여행객에게 만족도가 높다.

사계절 이용 가능한 야외 온수풀도 더 시에나 리조트를 대표하는 시그니처다. 성인 전용 인피니티 풀인 ‘폰테 풀’을 비롯해 아이 동반 패밀리 풀, 실내 풀 등 다양하게 운영된다. 겨울철에도 제주에서 가장 따뜻한 온도를 유지해 한겨울에도 물놀이가 가능하다.

디너도 리조트와 호텔 내에서 다양하게 즐길 수 있다. ‘일 캄포’ 씨푸드 뷔페에서 대게, 전복, 랍스터 등 고급 해산물과 라이브 그릴 요리를 즐길 수 있다. 이탈리안 레스토랑 ‘라 스투베’에서는 수영장이 내려다보이는 이국적인 공간에서 셰프가 엄선 최고급 식재료의 풍미를 만끽하는 고급 이탈리안 코스 요리를 제공한다.

여행 중 까다로운 부모님과 아이 입맛까지 케어할 수 있는 한식 메뉴를 구비한 더 시에나 프리모의 ‘까 보스코’ 레스토랑도 이용 가능하다.

리조트 관계자는 “장거리 이동 피로 없이 조용한 휴식과 가족 간 유대감을 동시에 만족시키는 3대 가족 여행 수요가 꾸준히 높아지고 있다”며 “이같은 흐름에 맞춰 가족이 함께 쉬는 혜택을 구성된 호캉스 상품을 꾸준히 강화하겠다”고 설명했다.

객실 패키지는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

