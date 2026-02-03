금호타이어, 타이어 관리 구독 시대 열었다

금호타이어(대표이사 정일택)는 렌탈 플랫폼 기업 비에스온(대표 이강진)과 함께 운영해 온 기존 타이어 방문장착 서비스 ‘또로로로서비스 렌탈’을 올해부터 구독형 서비스로 새롭게 개편해 선보인다고 2일 밝혔다.

‘또로로로 구독’ 서비스는 고객들이 부담 없는 가격으로 타이어 전문 매장에서 타이어를 장착하고 안전한 드라이빙을 위해 정기적으로 타이어 점검 서비스까지 받을 수 있는 타이어 서비스이다. 가입 고객은 소형부터 대형, SUV 차종까지 모든 차종의 타이어 4본을 월 최저 3800원에 렌탈할 수 있다. 렌탈 기간은 12개월·24개월·36개월 중에서 운전 성향에 맞게 선택할 수 있으며, 이용 기간, 구매 수량, 타이어 규격, 제휴카드 사용 여부 등에 따라 월 이용료는 달라질 수 있다

금호타이어 구독 서비스를 이용하는 고객은 타이어 위치 교환, 휠 얼라인먼트 등 다양한 프리미엄 서비스를 받을 수 있다. 또한 타이어가 손상될 경우 최대 2본까지 무상 교체해 주는 금호타이어의 차별화된 보상 프로그램 ‘금호 스마트초이스’도 이용할 수 있다.

금호타이어 한국영업담당 김성 상무는 “타이어는 안전과 직결되는 만큼 정기적인 관리가 중요하다”라며, “금호타이어는 고객들이 번거로움 없이 타이어를 교체하고 점검받을 수 있도록 구독 서비스에 다양한 프리미엄 혜택을 담았다. 앞으로도 고객 편의를 높이는 서비스를 지속적으로 확대할 예정이다.”라고 말했다.

한편, 금호타이어는 이번 구독 서비스 개편을 시작으로 고객 맞춤형 타이어 관리 솔루션을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다. 특히 디지털 기반의 서비스 편의성을 강화하고, 안전성과 경제성을 모두 갖춘 다양한 구독형 상품을 선보여 변화하는 모빌리티 환경에 적극 대응한다는 방침이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

