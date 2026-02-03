은가은, 눈길 사로잡는 만삭 셀카 공개…출산 앞두고 근황 전해

사진 = 은가은 SNS 계정

가수 은가은이 만삭 D라인을 공개하며 임신 근황을 전했다.

은가은은 3일 자신의 SNS에 “오늘도 오운완! 자연분만 plz”라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 은가은은 눈에 띄는 만삭의 몸을 드러내며 당당하게 셀카 포즈를 취하고 있어, 임신 중에도 빛나는 미모와 건강한 모습을 자랑했다.

앞서 은가은은 지난달 19일 SNS를 통해 만삭 화보와 촬영 소감을 공개했다. 그는 “안 찍고 지나가려 했지만, 이 순간은 다시 오지 않을 것 같아 사진으로 남겼다”며 “나중에 은호에게 ‘널 가졌을 때 이렇게 행복했어’라고 말해줄 수 있는 기록”이라고 밝혔다. 이어 “찍고 나니 정말 잘한 선택이었다”며 만족감을 드러냈다.

한편, 은가은은 박현호와 2025년 4월 결혼식을 올린 후, 결혼 6개월 만인 2025년 10월 임신 소식을 전했다. 현재 은가은은 오는 2월 말 출산을 앞두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

