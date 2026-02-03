하현우, ‘히든싱어8’ 뜬다…“나보다 잘하는 사람 있을까”

하현우가 ‘히든싱어8’에 출격한다.

3일 JTBC 대표 음악 예능 ‘히든싱어8’ 제작진은 하현우 편 티저 영상을 공개하며 레전드 매치를 예고했다.

복면가왕 9연승 가왕이라는 기록으로 대한민국을 대표하는 보컬로 자리매김한 하현우는 공개된 티저 영상에서 “처음부터 내가 몇 번 히든 스테이지에 있는지 모두가 알 것”이라며 “누가 하현우인지 헷갈릴 리 없다”라고 시작부터 압도적인 자신감을 드러냈다.

이어 ‘Lazenca, Save Us’와 ‘돌덩이’를 직접 부르며 독보적인 자신만의 보컬 스타일에 대해 설명했다. 짧은 티저 영상만으로도 현장을 장악하는 괴물 보컬의 존재감이 고스란히 담기며 본방송에서 펼쳐질 무대에 대한 기대감을 한층 끌어올렸다.

하현우는 모창 팁을 알려주면서도 “하현우 모창의 현실을 알려주겠다. 남은 건 포기뿐일 수도 있다”라는 도발적인 메시지를 전했다. 마지막으로 “본인이 우리 동네 음악 대장이라고 생각한다면 히든싱어8에서 제대로 한판 붙어보자”라고 말하며 모창 능력자들의 참여를 독려했다.

제작진은 “대한민국을 대표하는 록 밴드 국카스텐의 보컬이자 폭넓은 음역대를 가진 괴물 보컬 하현우 편을 준비하는 데 부담감이 있는 것도 사실이다”라며 “하지만 많은 사랑을 받아온 가수인 만큼, 그의 목소리를 따라 하고 닮고 싶어 하는 팬들 또한 많을 것이라 기대하고 있다. 전국에 숨어 있는 실력자들이 과감하게 도전해 주길 바란다”라고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

