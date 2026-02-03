트로트 명가 토탈셋의 성민이 유쾌한 입담과 매력으로 트로트 팬들의 마음을 사로잡았다.

성민은 2일 오후 방송된 KBS HappyFM '은가은의 빛나는 트로트'에 게스트로 출연해 육아 대선배로서의 면모와 함께 새 디지털 싱글 'UNLIMIT'의 비하인드 스토리를 가감 없이 공개했다

재작년 아내 김사은과 함께 출연했던 인연을 언급한 성민은 출산을 앞둔 DJ 은가은에게 현실적인 육아 조언을 건넸다. 성민은 "아들이 벌써 16개월이 됐다. 요즘은 저와 술래잡기를 할 만큼 에너지가 넘친다"며 "아들이 제 신곡을 듣고 열심히 도는 걸 보니 춤 실력을 타고난 것 같다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

이날 방송에서 성민은 새 싱글 'UNLIMIT'의 수록곡들을 라이브로 선보여 뜨거운 반응을 얻었다. 직접 작사, 작곡에 참여한 '갓생'에 대해 성민은 "힘들었던 시간들을 가사로 써 내려가며 탄생한 곡이다. 삶의 의미를 고민하는 분들에게 힘이 되었으면 좋겠다"고 제작 의도를 밝혔다. 이어 선보인 더블 타이틀곡 '별빛 아래'에서는 레트로 시티팝 감성에 맞춰 화려한 안무까지 선보이며 스튜디오 분위기를 한껏 달궜다.

아이돌 비주얼로 주목받던 과거를 넘어 뮤지컬, 드라마 등 다방면에서 활약해온 성민은 이제 '트로트'라는 장르에 완전히 뿌리를 내렸다. 그는 "지금은 트로트에 완전히 집중하며 곡 작업에 힘을 쏟고 있다"며 트로트를 향한 깊은 애정과 진심을 전했다.

마지막으로 성민은 "스스로 잘하고 있는지 고민하는 분들이 있다면 이미 충분히 '갓생'을 살고 계신 것"이라는 따뜻한 격려와 함께 방송을 마무리하며 긍정적인 에너지를 전파했다.

