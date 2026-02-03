구준엽, 故 서희원 1주기 편지 공개 “죽도록 보고 싶다”

사진= 구준엽 SNS

그룹 클론 멤버 구준엽이 아내 고(故) 서희원의 1주기를 맞아 여전히 깊은 그리움 속에 있는 근황을 전했다.

구준엽은 지난 2일 자신의 인스타그램에 서희원에게 보내는 자필 편지를 공개하며 심경을 밝혔다. 편지에서 그는 “나의 영원한 사랑 나의 모든 것 희원이에게”라는 말로 글을 시작하며 “희원아 거긴 어떠니?”라고 안부를 전했다.

이어 “춥진 않은지, 덥진 않은지, 오빠는 언제나 걱정이다”라며 “아침에 텅 빈 방 침대 한구석에 멍하니 앉아 있을 때면 아직도 현실인지 꿈인지, 꿈이길 바라면서 가슴이 먹먹해지고 아파진다”고 솔직한 마음을 털어놨다.

구준엽은 아내를 향한 일상의 그리움도 담았다. 그는 “무거운 몸을 일으켜 오늘은 어떤 음식을 만들까. 무얼 만들어야 네가 좋아할까 하면서 음식을 싸 들고 진바오산으로 운전해 갈 때면 너의 그리움에 한없이 눈물이 흐른다”고 적으며 “미안해 오빠가 이렇게 약한 모습 보여서, 하지만 이것이 너에 대한 그리움을 달래는 마지막 방법이야, 이해해 주길 바란다”고 덧붙였다.

마지막으로 그는 “희원아 우리 다음에 만나면 영원히 같이 있자, 보고 싶다, 너무 보고 싶다”라며 “죽도록 보고 싶다, 너의 영원한 광토오빠 준준이가”라는 말로 편지를 마무리했다.

같은 날 대만 신베이시 진산구 금보산 추모공원 비림 명인 구역에서는 서희원의 1주기를 기념하는 추모 조각상 제막식이 열렸다. 현장에는 구준엽과 고인의 어머니, 동생 서희제, 그리고 가까운 지인들이 참석해 고인을 추모했다. 구준엽은 한눈에 보기에도 수척해진 모습으로 나타나 안타까움을 더했다.

이번에 공개된 조각상 ‘희원의 영원한 궤도’는 구준엽이 직접 디자인한 작품이다. 그는 제작 배경에 대해 “희원이가 늘 ‘나는 외계에서 온 외계인이야’라고 말하곤 했다. 그래서 희원이만의 갤럭시를 만들어주고 싶었다”고 설명했다.

조형물에 배치된 9개의 큐브는 태양을 포함한 9개의 행성을 의미하며, 서희원이 생전 행운의 숫자로 여겼던 ‘9’를 상징한다. 조각상이 바라보는 방향은 남쪽 208도로 설정됐으며, 이는 두 사람의 결혼기념일인 2월 8일을 뜻하는 숫자로, 타이베이를 향해 가족과 구준엽을 바라보도록 배치됐다.

