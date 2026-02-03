한로로, 해외 첫 단독 공연…타이페이도 ‘사랑하게 될 거야’

싱어송라이터 한로로(HANRORO)가 첫 해외 단독 공연을 성공적으로 마무리했다.

한로로는 지난 1월 31일 타이베이 신이구에 위치한 빌보드 라이브 타이베이(Billboard Live TAIPEI)에서 해외 첫 단독 공연 'HANRORO LIVE 2026 in TAIPEI'를 개최했다.

이번 공연은 한로로가 데뷔 이래 처음으로 해외에서 연 단독 공연으로, 글로벌 무대를 향한 의미 있는 출발점이 된 무대다. 청춘과 성장을 주제로 한 음악을 통해 현지 팬들에게 깊은 공감과 위로를 전했다. 섬세한 라이브 퍼포먼스는 친밀한 공연 환경을 기반으로 아티스트와 관객 간의 거리를 좁혀온 빌보드 라이브(Billboard Live) 무대와 어우러지며 관객과 더욱 밀도 있는 교감을 이뤄냈다.

현지시간 기준 오후 5시와 오후 8시, 총 두 차례에 걸쳐 진행된 이번 공연에서 한로로는 풍성한 세트리스트로 무대를 가득 채웠다. EP '이상비행'의 수록곡 '해초'로 공연의 포문을 연 그는 각자의 꿈과 이상을 떠올리게 하는 무대로 관객들의 몰입을 이끌었다. 이어 한로로는 '금붕어', '비틀비틀 짝짜꿍', 'ㅈㅣㅂ', '입춘' 등을 연달아 선보이며 서정적이면서도 진솔한 음악 여정을 펼쳤다. 또한 EP '자몽살구클럽'의 타이틀곡 '시간을 달리네'를 엔딩곡으로 선택했다.

이날 '해초'로 시작한 공연은 불안과 설렘이 공존하는 청춘의 순간에서 출발해, '시간을 달리네'로 한층 더 깊어진 감정과 성장의 서사로 마무리되며 한로로만의 음악 세계를 완성시켰다.

뜨거운 호응 속 펼쳐진 앙코르 무대에서는 2023년 발매한 첫 번째 EP '이상비행'의 수록곡 '사랑하게 될 거야'를 선곡해 관객들의 아쉬움을 달랬다. 해당 곡은 현재 국내 주요 음원 사이트 최상위권에서 머물며 많은 사랑을 받고 있는 곡으로, 한로로는 이 곡으로 해외 첫 단독 공연의 대미를 장식했다. 이에 현지 팬들 역시 큰 환호와 박수로 화답하며 공연장을 뜨겁게 달궜다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

