GD, 중동 첫 진출…두바이 ‘슈퍼콘’ 헤드라이너 출격

가수 G-DRAGON(지드래곤)이 데뷔 이래 첫 중동 공연을 확정하며 한계 없는 글로벌 영향력을 다시 한번 증명했다.

G-DRAGON은 오는 2월 17일(현지 시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이 미디어 시티 앰피시어터(Dubai Media City Amphitheatre)에서 개최되는 ‘KRAZY SUPER CONCERT(크레이지 슈퍼 콘서트)’에 헤드라이너로 출연한다. ‘KRAZY SUPER CONCERT’는 뉴욕과 로스앤젤레스에서 연이어 매진을 기록한 글로벌 페스티벌로, 이번 두바이 공연을 통해 중동 지역에 처음 상륙한다.

특히 이번 무대는 G-DRAGON이 데뷔 이후 중동 지역에서 선보이는 첫 공식 공연이라는 점에서 의미가 깊다. 아시아와 서구권을 넘어 전 세계 문화 흐름에 영향력을 발휘해온 G-DRAGON이 중동 시장과 처음으로 직접 호흡한다. 헤드라이너로 나서는 G-DRAGON과 함께 박재범(JAY PARK), 중국 아티스트 KUN, 김종국, 예인, 예린 등이 라인업에 이름을 올렸다.

이에 앞서 G-DRAGON은 오는 6일부터 8일까지 서울 KSPO DOME에서 데뷔 첫 단독 팬미팅 ‘2026 G-DRAGON ‘FAM’ MEETING [FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU]’를 개최하며, 이후 일본 요코하마와 태국 방콕에서 글로벌 팬들과의 만남을 이어갈 예정이다.

