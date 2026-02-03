변화무쌍 강한나, 광고계 러브콜의 이유

배우 강한나가 각 분야에서 쉼 없는 활약을 이어가고 있다.

강한나는 단아한 비주얼과 폭넓은 캐릭터 소화력을 바탕으로 드라마, OTT 플랫폼, 예능 등 다양한 채널을 넘나들며 활발한 활동을 펼쳐왔다. 다양한 장르에서 쌓아온 탄탄한 필모그래피와 대중적 인지도를 바탕으로 이번 의류 브랜드 전속 모델로 발탁되며 광고계에서도 존재감을 확실히 각인시키고 있다.

밝고 우아한 분위기와 긍정적인 에너지를 전하는 이미지로 대중의 꾸준한 사랑을 받아온 만큼 세련되면서도 자연스러운 매력이 이번 의류 브랜드 모델 발탁으로 이어졌다는 평가다. 러블리한 마스크와 완벽한 비율, 단정하면서도 신뢰감을 주는 이미지로 앞으로 다양한 스타일과 매력을 선보일 것으로 기대를 모은다.

강한나는 지난해 넷플릭스 시리즈 ‘캐셔로’, tvN ‘폭군의 셰프’, KBS2 단막 프로젝트 ‘러브 : 트랙’의 시리즈 ‘세상에 없는 사운드트랙’에 출연해 탄탄한 연기력을 선보이며 호평을 받았다. 또한 넷플릭스 시리즈 ‘이 사랑 통역 되나요?’에 특별 출연해 짧지만 강렬한 임팩트를 남기며 시청자들의 눈길을 사로잡았다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]