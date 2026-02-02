‘왕과 사는 남자’ D-2, 전체 예매율 1위…입소문 벌써

왕과 사는 남자 스틸컷. 쇼박스 제공

묵직한 울림과 여운을 주는 배우들의 열연으로 힘 있는 사극이라는 호평을 이끌어내고 있는 영화 ‘왕과 사는 남자’가 개봉을 2일 앞두고 전체 예매율 1위를 이어가며 흥행 신호탄을 터뜨리고 있다.

2일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 왕과 사는 남자는 이날 오후 2시 기준 26.4%의 예매율을 기록해 전체 영화 예매율 1위에 등극했다. 예비 관객들의 폭발적인 관심 속에 실시간 예매율 1위를 굳건히 지키며 10만명 이상의 예매 관객수를 기록해 흥행 저력을 예고하고 있다.

왕과 사는 남자는 1457년 청령포 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기다.

역사 속 숨겨진 단종과 엄흥도의 가슴 시린 우정과 이를 완벽하게 소화해 낸 박지훈과 유해진의 열연이 관객들의 과몰입을 부르는 뜨거운 반응을 이끌어내고 있다.

먼저 관람한 관객들의 뜨거운 호평 역시 이목을 모으며 영화를 향한 뜨거운 관심을 짐작하게 한다. 이준익 감독은 “오랜만에 가슴이 뭉클했다. 최근에 몇 년 동안 재미있는 영화는 많이 봤지만 이렇게 뭉클한 영화는 정말 오랜만인 것 같다”고, 배우 박서준은 “큰 재미와 깊은 울림이 있는 영화다. 관객분들이 극장을 많이 찾아주시길 바란다”, 유연석은 “설에 온 가족이 웃고 눈물지으며 감상할 수 있는 영화”라고 평가했다.

왕과 사는 남자는 오는 4일 개봉한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

