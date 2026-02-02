박희순, 절제된 스타일링→사법부 권력 무게감 완성

배우 박희순 '판사 이한영' 스틸컷. 매니지먼트 시선 제공

배우 박희순이 ‘판사 이한영’에서 독보적인 수트핏으로 화제를 모으고 있다.

상승세를 이어가고 있는 MBC 금토드라마 판사 이한영에서 박희순은 사법부 권력의 정점에 선 서울중앙지법 형사수석부장판사 강신진 역을 맡아 시청자들의 호평을 받고 있다. 특히 박희순은 다양한 수트 스타일링을 통해 캐릭터의 몰입도를 높일 뿐만 아니라 관전 포인트로 주목받고 있다.

박희순은 강신진의 절대적인 권위를 표현하기 위해 스타일링 전반에 절제를 더했다. 그는 군더더기 없이 떨어지는 어두운 톤의 수트와 단정하게 여민 재킷, 타이트한 타이 매치로 흔들림 없는 판단력과 냉정함을 직관적으로 드러냈다. 이렇듯 박희순은 미니멀한 스타일링으로 강신진이 지닌 권력을 시각화, 사법부를 지배하는 인물의 무게감을 완성했다.

헤어 스타일링 역시 빼놓을 수 없는 요소 중 하나다. 박희순은 흐트러짐 없는 헤어 스타일로 강신진의 신념을 표현하는가 하면 과거와 현재를 구분 짓는 세심한 변화로 인물의 서사와 감정선을 보여줬다.

강신진은 악의 축에 서 있는 인물이지만 박희순 특유의 절제된 연기와 수트가 만들어내는 아우라는 아이러니한 매력을 형성한다. 그의 차갑고 냉혹한 비주얼 속에서도 쉽게 단정할 수 없는 인간미로 캐릭터를 더욱 돋보이게 만들었다.

이처럼 박희순은 연기는 물론 스타일링에도 디테일을 주며 강신진이라는 인물의 완성도를 높이고 있다. 후반부로 접어든 판사 이한영에서 그가 그려낼 강신진의 마지막 얼굴은 어떤 모습일지 남은 회차에 이목이 집중된다.

