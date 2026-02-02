또 한 번, 위대한 도전이 시작된다…동계 패럴림픽 선수단 결단식

사진=대한장애인체육회 제공

또 한 번, 한계를 뛰어넘는 도전이 시작된다.

대한장애인체육회는 2일 올림픽파크텔 올림피아홀에서 ‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽’ 대한민국 선수단 결단식을 개최했다. 최휘영 문화체육관광부 장관을 비롯해 정진완 대한장애인체육회장, 양오열 선수단장, 선수단, 지도자 등 150여명이 참석해 자리를 빛냈다. 이재명 대통령은 서면 축사를 통해 “대회를 준비하는 여정은 결코 쉽지 않았을 것”이라면서 “노력의 결과가 설원과 빙판에서 활짝 꽃필 거라 믿는다. 여러분의 뜨거운 열정과 에너지, 지금까지 보여준 도전의 과정은 국민께 깊은 감동과 희망을 주고 있다”고 박수를 보냈다.

이번 패럴림픽은 3월6일부터 15일까지 이탈리아 코르티나 일원에서 진행된다. 한국은 5개 종목에 걸쳐 40여명이 참가한다. 이번 행사는 선수단의 훈련과정을 담은 영상 상영을 시작으로 선수단 소개, 개식사, 출정사, 단기 수여, 축하공연(가수 박다혜) 등으로 구성됐다. 특히 최 장관은 힘찬 발걸음을 내딛는 한국 선수단을 위해 광복 50주년 기념 태극기 열쇠고리를 선수단에 전달, 격려하기도 했다. 최 장관은 “여러분이 빙판과 설원 위에서 그리는 모든 궤적은 그 자체로 대한민국 장애인 스포츠의 역사”라고 강조했다.

사진=대한장애인체육회 제공

한국은 지난 2022 베이징 대회서 빈손으로 돌아온 바 있다. 이번 대회에 임하는 각오가 남다른 이유다. 이번 대회에선 금메달 1개, 동메달 1개를 목표로 한다. 유력 후보는 휠체어 컬링 믹스더블 백혜진-이용석(이상 경기도 장애인체육회) 조, 노르딕스키 크로스컨트리 김윤지(서울) 등이다. 백혜진-이용석 조는 호흡을 맞춘 지 1년이 채 되지 않았지만 환상의 콤비를 자랑한다. 지난 1월 캐나다 레덕스 휠체어컬링 대회서 강호들을 꺾고 3위에 자리했다. 휠체어 컬링 믹스더블은 이번에 처음 패럴림픽 정식 종목으로 채택됐다. 초대챔피언을 노린다.

대한장애인체육회는 ‘선수 중심’이라는 기준을 명확히 세웠다. 물심양면으로 지원하는 것은 두말할 필요가 없다. 첨단 과학 장비를 현장에 대거 투입한다. 고압산소 회복기기, 근육 저주파 자극기, 압박용 냉각 치료기 등이다. 뿐만 아니라 스포츠과학 연구사, 장비 매니저 등 전문 인력이 현지에 상주, 선수들이 환경 변화에 신속히 적응할 수 있도록 도울 예정이다. 선수단 안전과 건강관리에도 힘쓴다. 대회 내내 의료진이 24시간 응급 대응 체계를 유지한다. 의료위기 대응 지침(매뉴얼)을 전 선수단에 배포하고 도핑 및 등급 분류 분쟁 대응 체계도 갖춘다.

한편, 이번 대회를 위해 특별히 제작된 한국 선수단의 단복(시상복)도 공개했다. 앞서 공개 입찰로 대한장애인체육회의 후원사인 프로스펙스가 선정됐다. 방패연을 디자인 모티브로 삼았다. 상징성과 실용성을 강조하고자 양면 착용이 가능한 ‘리버서블’ 형태로 제작됐다. 화이트 컬러(개회)는 시작하는 아침을, 블랙 컬러(폐회식)는 여정의 마무리를 상징한다. 시상복 지퍼 하단에 점자로 국가대표라는 단어를 새겨 시각장애인 선수들에게도 특별한 의미를 부여했다.

사진=대한장애인체육회 제공

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

