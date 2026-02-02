광주FC, ‘2026 남해 전지훈련 팬 투어’ 개최

사진=광주FC 제공

프로축구 광주FC가 프리시즌을 맞아 팬들과의 소통 강화를 위한 특별한 행사에 나선다.

광주는 오는 6일 2차 동계 전지훈련이 진행 중인 남해스포츠파크에서 ‘2026시즌 광주FC 남해 전지훈련 팬 투어’를 진행한다.

이번 팬 투어는 팬들이 직접 훈련 현장을 찾아 선수단을 응원하고 교감할 수 있도록 기획됐다. ▲선수단 훈련 관람 ▲팬 사인회 ▲선수단과 함께하는 경품 추첨 ▲저녁 식사 등으로 구성됐다.

참가비는 인당 2만원이다. 참가 신청은 2일 오전 11시부터 3일 오후 3시까지 티켓링크를 통해 가능하다. 1인당 최대 4매까지 구매할 수 있다. 참가 인원은 선착순 50명으로 제한된다.

광주는 이번 팬 투어를 통해 전지훈련 기간에도 팬들과의 접점을 지속적으로 확대하고 현장에서만 느낄 수 있는 훈련 분위기와 선수단의 진솔한 모습을 공유할 계획이다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]