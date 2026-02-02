‘JYP 여성 듀오’ 도드리, 존재감 입증한 데뷔 활동…“꿈꿔왔던 일이 현실로”

사진제공 = 이닛엔터테인먼트

신예 여성 듀오 dodree (도드리)가 데뷔 활동을 성공적으로 마쳤다.

dodree (도드리)는 지난달 31일 방송된 MBC ‘쇼! 음악중심’을 끝으로 약 2주간의 첫 번째 디지털 싱글 ‘꿈만 같았다’ 활동을 마무리했다.

dodree (도드리)는 전 무대를 라이브로 소화하며 안정적인 보컬과 여유로운 표정 연기로 완성도 높은 무대를 선보였다. 여기에 곡의 서정적인 분위기를 살린 스타일링과 무대 구성이 어우러져 데뷔 첫 활동부터 선명한 색채를 각인, 가요계 판도를 바꿀 신선한 신예의 등장을 알렸다.

또한 각종 음악 방송은 물론 유튜브 ‘it’s Live(잇츠 라이브)’, 라디오, 뉴스 등 다양한 콘텐츠에 잇달아 출연하며 풍성한 볼거리를 선사했다. 자체 콘텐츠 ‘꾼만 같았다’에서는 세계적인 아카펠라 그룹 메이트리(MayTree)와 컬래버레이션을 통해 동서양의 조화로운 하모니까지 선보이며 음악적 스펙트럼을 확장했다.

데뷔 활동을 마치며 나영주는 “처음이라 모든 게 낯설고 긴장도 됐지만 많은 것을 배우게 된 2주였다“라며 “실험적일 수 있는 장르를 시도하면서 불안한 마음도 있었지만, 많은 응원을 받으며 팬분들의 사랑에 보답하기 위해 더 열심히 해야겠다는 생각이 들었다. 책임감을 가지고 행복했던 이 시간들을 기억하며 앞으로도 저희만의 매력적인 음악 계속해서 들려드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 소감을 전했다.

이어 이송현은 “저희의 곡으로 무대를 보여드릴 수 있어 더욱 의미가 남달랐다”라며 “꿈꿔왔던 일들이 2주 만에 모두 현실이 된 것 같았다. 꿈속에 있는 것처럼 행복하고 설레는 순간들의 연속이었다. 앞으로도 더 많은 모습들, 아직 보여드리지 못한 매력들이 많이 남아 있으니 계속해서 따뜻한 응원 부탁드린다”라고 당부를 덧붙였다.

dodree (도드리)는 국악 3대 집안 출신으로 한국 음악을 전공한 나영주와 한국 무용을 전공한 이송현으로 구성된 여성 듀오다. 국악의 ‘도드리’ 장단과 Free(프리)의 합성어인 팀명에는 장르의 경계를 허물고 전 세계로 뻗어 나가겠다는 포부와 이들의 무한한 잠재력이 담겨 있다.

대중적인 팝 사운드 위에 국악 선율과 독보적인 창법을 더해 ‘K-rossover Pop’이라는 새로운 장르를 제시한 dodree (도드리). 데뷔곡 ‘꿈만 같았다’로 전 세계 K팝 팬들에게 깊은 울림을 전한 만큼, 앞으로 이들이 펼쳐나갈 활약에 기대가 더욱 높아진다.

