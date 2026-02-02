46일 만에 돌아온 이강인, 30분에도 빛난 존재감...엔리케 감독은 박수를 보냈다

사진=AP/뉴시스

46일간의 쉼표를 찍고, 다시 그라운드로 돌아왔다. 이강인이 복귀전부터 존재감을 드러내며 PSG의 선두 탈환에 힘을 보탰다.

이강인은 2일 프랑스 스트라스부르의 메이 나우 스타디움에서 끝난 스트라스부르와의 2025~2026 리그1 20라운드 원정 경기서 PSG의 2-1 승리에 앞장섰다. 6연승을 달린 PSG는 승점 48(15승3무2패)로 랑스(승점 46·15승1무4패)를 제치고 1위를 탈환했다.

1-1로 팽팽하던 후반 15분 브래들리 바르콜라 대신 투입됐다. 지난해 12월 플라멩구(브라질)와의 2025 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵 결승에서 왼쪽 허벅지 근육을 다친 이후 처음으로 피치를 밟았다. 새해 첫 실전 경기였지만 존재감은 확실했다. 결승골의 기점 역할뿐 아니라 특유의 탈압박 능력을 자랑하며 팀 동력을 끌어올렸다.

특히 후반 36분 이강인의 발끝이 빛났다. 수비수 아치라프 하키미가 위험한 반칙으로 다이렉트 퇴장을 당해 10대 11로 싸우던 위기 상황이었다. 이강인은 중앙선 부근에서 공을 잡아 상대 압박을 벗어나며 오른쪽 측면으로 패스를 찔렀다. 날카로운 패스를 받은 자이르 에메리가 크로스로 연결, 누누 멘데스가 헤더로 마무리했다. 이강인의 발끝을 기점으로 결승골이 터졌다.

이외에도 이강인은 후반 45분 상대 공격수가 왼쪽 측면을 돌파하자 악착같은 수비로 막아냈고 터치아웃까지 이끌어냈다. 루이스 엔리케 PSG 감독이 활짝 미소 지으며 박수를 보낸 장면이다. 이강인은 30분 동안 슈팅 1개, 크로스 3개, 키패스 1개 볼 경합 승리 5개 등 공수에 걸쳐 큰 존재감을 드러냈다. 축구 통계 매체 풋몹은 평점 7.2를 부여하며 교체 투입 선수 중 가장 높은 평가를 내렸다.

최근 아틀레티코 마드리드(스페인) 이적설이 불거진 가운데 펼친 활약이라 더 의미가 컸다. 이강인은 이날 자신이 PSG에 남아있어야 할 이유를 증명했고, 수장의 기대에 보답했다. 경기에 앞서 엔리케 감독은 “부상도 있었고, 운이 따르지 않았다”면서도 “우리에게 중요한 선수”라고 이강인의 필요성을 강조했다.

구단도 돌아온 이강인의 활약을 반겼다. 공식 홈페이지를 통해 “선수들은 경기 막판에 훌륭한 경기 운영을 보여줬다. 특히 교체로 들어온 뒤부터 계속해 존재감을 보인 이강인의 매우 큰 활약이 돋보인다”고 전했다.

이강인의 표정도 밝았다. 그는 구단을 통해 “스트라스부르가 좋은 상대라는 걸 알고 있었다. 이 경기를 위해 잘 준비했다. 어려운 순간도 있었고, 우리가 좋았던 순간도 있었다. 승리를 따내 기쁘다. 계속 노력해야 한다”면서 “빨리 돌아올 수 있도록 도와준 모든 코치진에 감사하다. 어려운 순간 내내 곁에 있어준 동료들에게도 고맙다. 돌아와서 승리할 수 있어 기쁘다”고 미소 지었다.

