삼성, 제26회 김현준 농구장학금 수상…경복고 윤지원, 윤지훈 선정

프로농구 삼성이 ‘제26회 김현준 농구장학금’ 수상자로 윤지원, 윤지훈(경복고 2) 학생을 선정했다고 밝혔다.

선정된 수상자는 각각 240만원의 장학금과 장학패를 받는다. 장학금 전달식은 7일DB와의 경기 중 하프타임 진행하며 故 김현준 코치님의 장녀인 김세희씨가 수상을 진행한다.

수상자들에게는 장학금과 함께 구단의 공식 의료 협력 병원인 청병원에서 건강검진 및 부상 방지에 관한 심층 분석과 용품 협찬사인 리복에서 트레이닝복, 러닝화, 백팩 등 다양한 훈련용품을 제공한다. 또한 STC를 방문하여 선수단과의 만남을 가지고, 부상방지를 위한 다양한 트레이닝 등에 대한 교육을 진행한다.

김현준 농구 장학금은 한국농구 발전을 선도한 고인을 기리며 장래가 촉망되는 농구 유망주를 지원하기 위해 시행하고 있다. 이번이 26회째다. 지난 2000년부터 팀 승리 당 일정금액을 적립하여 81명에게 총 1억7670만원의 장학금을 전달해왔다. 2011년 11회 장학금부터 선정대상자를 기존 서울 연고지역 내에서 전국으로 확대하여 적용하였으며 지도자의 추천과 각종 대회 기록을 토대로 심사를 거쳐 선정했다.

한편, 역대 수상자 중 삼성의 이관희, 한호빈, 박진철, 박승재, 이규태를 비롯해 이승현, 서명진 (현대모비스), 김낙현(SK), 최준용, 송교창(KCC), 변준형, 문유현(정관장), 양홍석, 양준석(LG), 문정현(KT), 양우혁(한국가스공사) 등 KBL을 대표하는 선수로 성장하여 코트를 누비고 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

