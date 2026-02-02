충청 댕냥이의 자부심 ‘우리와 펫푸드키친’… 대전 케이펫페어서 만나유

지난해 메가주 일산에서 운영된 ‘우리와 펫푸드 키친’ 체험형 부스 전경. 우리와주식회사 제공

토종 펫푸드 기업 우리와가 ‘2026 케이펫페어 대전’에 참가해 충청권 반려가족을 만난다고 2일 밝혔다.

오는 6~8일 대전컨벤션센터(DCC) 제2전시장에서 열리는 이번 행사는 200여 개 업체 및 브랜드가 참여하는 충청권 대표 반려동물산업박람회다. 우리와는 충북 음성군에 위치한 생산 시설 ‘우리와 펫푸드 키친’을 재현한 콘셉트 부스를 통해 브랜드 철학과 제조 과정을 생생하게 전달할 계획이다.

우리와 펫푸드 키친은 ‘반려동물의 식사를 위한 주방’이라는 콘셉트 아래 설계된 최신식 제조 공정 시스템을 갖췄다. 연간 최대 12만 톤 규모의 펫푸드 생산이 가능하며, HACCP 및 유기농 생산 인증과 검역시설 인증을 획득했다. 앞서 회사는 지난해 말 ‘2025 메가주 일산’에서 체험형 부스를 운영하며 큰 호응을 받은 바 있다.

이번 행사에서도 우리와 펫푸드 키친의 실제 동선을 반영해 ▲원재료 입고 및 선별을 담당하는 레드존 ▲배합·가공 등 핵심 제조 공정이 이뤄지는 옐로우존 ▲완제품 포장과 최종 품질 검증을 진행하는 블루존으로 부스를 꾸민다. 관람객은 실제 생산 공정과 동일한 흐름에 따라 펫푸드가 만들어지는 전 과정을 투명하게 확인할 수 있다.

아울러 우리와는 ANF, 이즈칸, 웰츠, 브이오엠 알엑스, 프로베스트 같은 주요 브랜드 제품을 소개하고 샘플 증정을 증정한다. 이에 더해 네이버 스마트스토어(이리온몰) 알림 신청 이벤트, 브이오엠 알엑스 수의사 영양학 상담 코너 등도 운영할 예정이다.

우리와 관계자는 “이번 행사를 시작으로 올해는 전국 각지에서 열리는 주요 펫페어에 참가할 계획”이라며 “전국의 반려동물 보호자들과 현장에서 직접 소통하며 K-펫푸드의 가치를 널리 알리겠다”고 말했다.

한편 업계 최초로 전 제품에 생산자와 생산일을 표시하는 ‘전 제품 품질 책임제’를 도입한 우리와는 최근에는 펫푸드 전문 연구개발(R&D) 센터인 우리와 펫푸드 연구소를 개소하며 품질 경쟁력과 신뢰도 제고에 앞장서고 있다.

