200분 울려퍼진 ‘찬가’…이찬원, 진주·광주·대전 향한다

가수 이찬원이 부산에서 단독 콘서트를 성황리에 마치며 뜨거운 열기를 이어갔다.

이찬원은 지난 1월 31일과 1일 이틀간 부산 벡스코 제1전시장 1홀에서 '2025-26 이찬원 콘서트 <찬가 : 찬란한 하루>' 부산 공연을 개최하고 팬들과 만났다. 2024년 6월부터 12월까지 진행된 2024 이찬원 콘서트 '찬가' 이후 새롭게 개최된 전국 투어로, 네 번째로 열리는 공연이다.

이찬원은 약 203분 동안 더욱 풍성해진 구성과 다채로운 무대를 선보였다. 웅장한 밴드 사운드 속 레이저와 조명이 어우러진 화려한 퍼포먼스로 공연이 시작되고, 관객들의 환호 속에서 이찬원이 무대 위에 모습을 드러냈다. 그는 ‘오늘은 왠지’와 ‘그댈 만나러 갑니다’를 부르며 부드러운 음색으로 기대감을 고조시켰다.

이어 관객들에게 따뜻한 인사를 전하며 부산 공연에 대한 소감을 전했다. 남진의 ‘상사화’, 나훈아의 ‘간다 이거지?’, 조용필의 ‘그 겨울의 찻집’, 임주리의 ‘립스틱 짙게 바르고’ 등 깊은 감성이 담긴 명곡들을 자신만의 보컬 색으로 완벽히 소화하며 공연장의 분위기를 더욱 뜨겁게 달궜다.

또한 새 앨범 ‘찬란’의 수록곡 ‘낙엽처럼 떨어진 너와 나’를 비롯해 ‘첫사랑’, ‘잊혀진 사랑’, ‘종이학’, ‘시월의 시’, ‘빛나는 별’ 등 계절감이 느껴지는 선곡들로 따뜻하고 서정적인 무드를 이어갔다.

‘엄마의 봄날’과 ‘꽃다운 날’로 진한 여운을 전한 그는 ‘잊지는 말아야지’와 ‘테스형!’으로 분위기를 반전시키며 공연의 후반부를 뜨겁게 달궜다. ‘첫정’, ‘신 사랑고개’, ‘사랑님’, ‘오라버니’, ‘너는 내 남자’로 이어진 ‘으른 감성 레트롯 메들리’ 무대에서 이찬원은 특유의 노련한 무대 매너로 흥겨움을 한층 끌어올렸다. 이후 그는 함께한 밴드 멤버들을 한 명씩 소개하며 감사의 마음을 전했다.

이어 그는 연주자의 깊고 묵직한 대금 선율에 맞춰 구수한 보이스로 ‘어매’를 열창했다. ‘쓰리랑’과 ‘진또배기’로 이어진 국악풍의 선곡들은 공연의 흥을 절정으로 끌어올렸다. 그는 새해 인사와 함께 다음 공연에서의 재회를 약속하며 관객들과 단체 사진을 촬영해 부산 공연에서의 소중한 추억을 남겼다.

경쾌한 사운드가 돋보이는 새 앨범 수록곡 ‘락앤롤 인생’으로 본공연을 마무리한 그는 팬들의 뜨거운 앵콜 요청에 응답해 다시 무대에 올라 특별한 무대를 선사했다.

‘머나먼 고향’, ‘해뜰 날’, ‘천하장사’, ‘달타령’, ‘무조건' 등 새해 첫날 듣고 싶은 곡 Top5로 구성된 ‘떼창곡 메들리’를 통해 관객들과 호흡하며 공연장을 하나의 축제 현장으로 만들었다.

이후 부산에서 열린 공연답게 부산 메들리('이별의 부산 정거장', '자갈치 아지매', '용두산 엘레지', '잘있거라 부산항', '돌아와요 부산항에', '부산 갈매기')로 시작해 대구 메들리('태클을 걸지마', '내장산', '오늘이 가장 젊은 날', '남자라는 이유로'), 앵앵콜 메들리('내 나이가 어때서', '추풍령', '미운 사내', '울고 넘는 박달재', '둥지'), 인천 메들리('가져가', '오빠는 잘 있단다', '빠이 빠이야', '그 여자의 마스카라', '또 만났네'), 앵콜 메들리('처녀 뱃사공', '잘 있거라 부산항', '눈물을 감추고', '섬마을 선생님', '소양강 처녀')까지 이어지며, 본 공연에 버금가는 꽉 찬 구성으로 관객들의 뜨거운 환호를 이끌어냈다. 마지막으로 ‘시절인연(時節因緣)’을 부르며 따뜻한 인사로 관객들을 배웅한 그는 부산 콘서트를 아름답게 마무리했다.

이찬원 '2025-26 이찬원 콘서트 <찬가 : 찬란한 하루>'는 진주, 광주, 대전 등지로 이어진다

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]