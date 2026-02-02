국가유산청, 설 연휴 궁·능 무료 개방…세화 나눔 행사

국가유산청이 우리 민족 최대의 명절인 설을 맞아 연휴기간 궁궐과 왕릉을 무료로 개방하고 경복궁에서 관람객들에게 세화 나눔 행사를 운영한다.
국가유산청은 연휴기간인 오는 14∼18일 4대궁, 종묘, 조선왕릉을 휴무일 없이 무료로 운영한다고 2일 밝혔다. 다만 창덕궁 후원은 제외다. 또 설 연휴 무료개방 이후 19일은 전체 휴관이다.
이와 함께 국가유산청은 16∼18일 3일간 경복궁 흥례문 광장에서 ‘2026년 병오년 설맞이 세화 나눔’ 행사를 개최한다.
세화는 질병이나 재난 등 불행을 예방하고 한 해 동안 행운이 깃들기를 바라는 마음이 담긴 그림으로, 조선시대에 새해를 맞이해 왕이 신하들에게 그림을 하사하던 것이 유래되어 점차 민간 풍습으로 자리잡았다.
올해 세화는 서울특별시 무형유산 민화장 정귀자 보유자와 협업해 ‘십이지신 붉은 말 수문장’이라는 주제로 제작됐다.
세화 나눔 행사는 궁궐의 문을 지키는 수문장과 수문군들의 근무 교대를 재현하는 수문장 교대의식(오전 10시, 오후 2시) 종료 후 하루 2회씩(오전 10시20분, 오후 2시20분), 총 6000부의 세화를 선착순으로 배포한다. 국가유산진흥원 누리집과 행사 현장에 비치된 정보 무늬(QR코드)를 통해서 디지털 그림으로도 내려받을 수 있다.
한편 국가유산청은 최근 지속되는 건조한 날씨와 산불 등 각종 위험에 대비하기 위하여 설 연휴 기간을 앞두고 국가유산 재난 위기경보를 현재의 ‘관심 단계’보다 1단계 상향된 ‘주의 단계’로 격상해 국가유산 안전관리를 더욱 강화할 계획이다. 앞서 국가유산청과 각 지자체는 지난 1월26일부터 화재 취약 목조문화유산에 대한 안전점검을 실시 중에 있다.
국가유산청은 ㅔ새해 첫 명절을 맞아 많은 국민들이 전국 곳곳에 소재한 국가유산에서 풍성하고 따뜻한 시간을 보내기를 기대하며, 연휴 기간에도 국가유산이 안전하고 체계적으로 보존·관리될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.
