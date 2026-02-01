그룹 블랙핑크 멤버 로제가 ‘세계에서 가장 아름다운 얼굴’ 여성 부문 1위에 오른 비결을 밝혔다.

지난달 30일 엘르 코리아 유튜브 채널에는 '하루만 로제의 두쫀쿠가 되고 싶어 좋아하는 사람과 아파트 게임을 한다면 로제는 어떻게 플러팅할까?'라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상에서 로제는 “2025년 세계에서 가장 아름다운 얼굴 1위에 선정됐다, 비결이 뭐냐”라는 질문을 받았다.

로제는 “아직 이해가 안 된다. 말이 안 되는 것 같은데 너무 감사하다”라고 소감을 밝혔다.

그는 미모 비결에 대해서는 “맛있는 걸 매일 먹는다. 겨울이니까 딸기를 자주 먹고, 오징어 이런 것도 많이 먹는다”라고 답했다.

로제는 지난해 12월 미국 영화 사이트 TC 캔들러가 발표한 ‘2025 세계에서 가장 아름다운 얼굴’ 순위에서 여성 부문 1위를 차지했다.

TC 캔들러는 1990년부터 매년 전 세계 미남·미녀 100인을 선정해 발표하고 있다. 올해 여성 부문 순위에는 에스파 카리나가 8위, 블랙핑크 지수가 11위를 각각 차지하는 등 K-팝 아티스트들이 상위권에 이름을 올렸다.

한편, 블랙핑크는 오는 27일 세 번째 미니 앨범 '데드라인(DEADLINE)’을 선보인다. 정규 2집 '본 핑크'(BORN PINK) 이후 3년 5개월 만에 완전체로 모여 선보이는 앨범이다.

<뉴시스>

