‘우승 도전’ 양희영, LPGA 투어 개막전서 3R 2위… 황유민 공동 3위

LPGA 골퍼 양희영. 사진=AP/뉴시스

태극낭자들의 힘찬 스윙이 새해 첫 대회부터 번뜩인다.

베테랑과 루키가 1위 자리를 바짝 쫓는다. 양희영과 황유민은 미국여자프로골프(LPGA) 투어 2026시즌 개막전인 힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트(총상금 210만 달러·한화 약 30억원) 3라운드까지 상위권 경쟁을 이어가고 있다. 대회 마지막 날 선두 경쟁을 향해 도전장을 내민다.

양희영은 1일(한국 시간) 미국 플로리다주 올랜도의 레이크 노나 골프 앤드 컨트리클럽(파72)서 열린 이번 대회 3라운드에서 16번 홀(파4)까지 버디 4개와 보기 1개로 엮어 3언더파를 작성했다.

단독 2위에 자리했다. 당초 예정된 일정을 다 마무리한 건 아니다. 이날 3라운드는 악천후로 인해 중단됐다. 3라운드 잔여 경기는 최종 4라운드와 함께 재개된다. 양희영은 3라운드 2개 홀을 남겨두고 중간합계 10언더파를 기록했다. 투어 16승째를 정조준하는 현재 이 대회 선두 넬리 코르다(미국)와의 격차는 3타 차다. 코르다는 중간합계 13언더파 203타를 쳤다.

1년8개월 만에 트로피를 번쩍 들어올릴 기회다. 양희영은 지난 2024년 6월 KPMG 여자 PGA 챔피언십에서 투어 6승째를 신고한 바 있다. 7번째 우승을 위해 기어를 한층 올리겠다는 각오다.

LPGA 골퍼 황유민. 사진=AP/뉴시스

신예의 활약도 범상치 않다. 올해 LPGA 투어에 데뷔한 황유민은 중간 합계 8언더파의 성적을 내며 교포 선수인 리디아 고(뉴질랜드)와 함께 공동 3위에 자리했다. 그는 3라운드 2개 홀을 마무리하지 못했다.

한편 지난해 이 대회 우승자인 김아림은 유해란, 이소미, 로즈 장(미국), 후루에 아야카(일본) 등과 함께 중간합계 3언더파를 써내며 공동 10위에 올랐다. 김아림은 3라운드 1개 홀을 남겨뒀고, 이소미와 유해란은 3라운드를 마쳤다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

