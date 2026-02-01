“사과지옥 됐다” 홍진경, 이관희 사과 문자 공개…논란 훈훈 마무리

사진 = 홍진경 SNS 계정

농구선수 이관희가 넷플릭스 예능 ‘솔로지옥’ MC 홍진경을 겨냥한 발언 논란과 관련해 당사자에게 직접 사과했다.

홍진경은 지난 31일 자신의 SNS에 “솔로지옥, 사과지옥”이라는 해시태그와 함께 이관희와 주고받은 문자 내용을 공개했다.

공개된 메시지에서 이관희는 “정말 좋아하는 누나인데 제 실수로 이렇게 논란을 만들어서 죄송하다”며 “재미있으려고 한 말이 누나한테 상처를 준 것 같아 반성 많이 하고 있다. 전 욕 먹어도 괜찮지만, 누나 마음 상할 일은 절대 없었으면 좋겠다. 다시 한 번 죄송하다”고 사과의 뜻을 전했다.

이에 홍진경은 “관희야, 어제도 전화해 놓고 오늘 또 문자까지 아 진짜 사과 좀 그만해”라며 “나도 방송하다 본의 아니게 말실수 많이 해. 괜찮아. 넌 빨리 ‘찐천재’ 나와서 농구나 가르쳐줘. 이제 사과 그만. 좋은 하루 보내”라고 답했다. 이관희는 “넓은 마음으로 받아주셔서 감사하다”며 고마움을 전했다.

앞서 이번 논란은 이관희가 자신의 유튜브 채널에서 ‘솔로지옥’ 패널인 홍진경을 언급하며 “진경 누나도 연애를 잘 모를 것 같다”, “연애 훈수를 두는 게 화가 난다”는 취지의 발언을 하면서 불거졌다. 윤하빈이 이를 수습하려 했으나, 이관희는 “진경 누나는 이해가 잘 안 된다”, “연애를 나보다 더 잘할 거라고 생각하지 않는다”며 발언을 이어갔다.

해당 발언은 온라인 커뮤니티를 통해 확산되며 무례하고 경솔하다는 비판을 받았고, 결국 문제의 영상은 삭제됐다.

한편 이관희는 서울 삼성 썬더스 소속 농구선수로, 넷플릭스 예능 ‘솔로지옥3’ 출연을 계기로 대중적인 인지도를 얻었다.

