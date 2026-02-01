정호영vs김풍, 손종원 보타이 풀게 한 요리는?…“이건 고삐 풀어야”

손종원이 반전 먹방으로 눈길을 사로잡는다.

1일 방송되는 JTBC ‘냉장고를 부탁해’에서는 미슐랭 쌍별 셰프 손종원의 냉장고로 15분 요리 대결이 펼쳐진다.

이날 첫 번째 대결에서는 쌍뚱이 형제 윤남노와 권성준이 맞붙는다. ‘반느좋 연합’을 벗어나 손종원의 팬을 자처한 두 사람은 나란히 손종원의 앞치마를 두르고, 그의 모든 것을 따라 하기에 이른다. 먼저 권성준은 손종원의 시그니처인 쌍칼 퍼포먼스를 넘어 삼도류 퍼포먼스까지 시도하지만 재료가 조리대를 벗어나며 웃음을 자아낸다. 윤남노는 손종원 레스토랑의 메뉴를 오마주한 요리에 도전하는 데 이어, 특유의 눈웃음까지 완벽하게 재현하며 “식사 괜찮으셨어요?”라는 멘트로 현장을 단숨에 초토화시킨다.

이어 손종원이 뜻밖의 어려움을 털어놓는다. 처음으로 게스트 자리에 앉은 그는 “그동안은 요리만 하다가, 처음으로 나를 위한 요리를 받으니 감동이다”라며 남다른 소감을 전한다. 시식 후 두 요리 모두에 아낌없는 칭찬을 보낸 그는 착한 마음씨답게 “제 별을 떼어 주고 싶을 정도”라며 쉽게 선택하지 못하는 모습을 보인다. 과연 손종원의 선택을 받아 별을 획득할 셰프는 누가 될지 귀추가 주목된다.

이어지는 대결에서는 정호영과 김풍이 손종원을 위한 ‘고삐 풀고 먹을 요리’를 주제로 대결한다. 정호영은 “모래주머니를 찬 기분”이라며 그동안 손종원의 적극적인 지지를 받아온 김풍을 견제한다. 김풍 역시 “나도 납 주머니를 짊어진 심정”이라며 부담감을 토로해 흥미를 더한다.

두 사람은 전혀 다른 전략으로 손종원의 입맛을 공략한다. 정호영은 손종원의 최애 음식 정보를 적극 활용해 폭식 유발을 예고하고, 이를 본 셰프들 역시 “비주얼 미쳤다”, “이건 맛이 없을 수가 없다”며 감탄을 쏟아낸다. 반면 김풍은 야매를 내려놓고 정통 방식의 요리에 도전하지만, 초반부터 허둥대는 모습에 걱정 섞인 훈수가 이어진다. 힘든 상황 속에서도 “손종원을 위해서라면 할 수 있어!”를 외치는 김풍이 정통파 요리로 손종원의 입맛을 사로잡을 수 있을지 궁금증을 자극한다.

손종원의 시식 리액션도 관전 포인트다. 그는 먼저 나온 요리를 먹자마자 “이건 고삐 풀고 먹어야겠다”며 보타이와 셔츠 단추를 풀고 본격적인 먹방에 돌입한다. 이어지는 시식에서도 “이미 보타이를 풀었으니 뭐라도 더 풀어야겠다”며 정장 단추까지 풀고 접시를 깨끗이 비우는 폭풍 먹방을 선보인다. 자기 관리의 아이콘 손종원마저 고삐를 풀게 만든 요리의 주인공은 누구일지 기대감이 커지고 있다.

