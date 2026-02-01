‘73kg’ 랄랄 “먹고 싶은데 어쩌라고요”…솔직 발언 눈길

사진 = 랄랄 SNS 계정

크리에이터 겸 방송인 랄랄이 다이어트를 둘러싼 근황을 솔직하게 공개했다.

랄랄은 지난 31일 자신의 SNS에 “여러분들의 많은 조롱 잘 보고 있다. 살 뺄 것”이라며 “근데 먹고 싶은데 어쩌라고요”라는 글을 게재했다.

이어 공개한 영상에서 “많은 분들이 위고비 해라, 마운자로 해라 이러시는데 그런 거 1도 못 맞는다. 몸이 엄청 예민하다. 효과를 못 본다”며 “맞자마자 토하고 0.0001%만 부작용 있다는 걸 제가 갖고 있다”고 덧붙였다.

앞서 랄랄은 자신의 몸무게가 73kg이며 인바디 검사 결과 체지방률이 40%라고 밝힌 바 있다. 최근 수영복 사진을 공개한 뒤 볼록한 배를 두고 ‘둘째 임신설’이 제기되자 “임신하지 않았다. DM 좀 그만 보내라”며 다이어트를 결심했다고 전했다.

한편, 랄랄은 2024년 11세 연상의 비연예인과 결혼했으며, 슬하에 딸 한 명을 두고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]