'개그콘서트'에서 기념일을 둘러싼 남편과 아내의 시각 차이를 조명한다.

1일 방송하는 KBS2 '개그콘서트'에서는 '기념일'을 주제로 박영진, 김영희의 '두분토론'이 펼쳐진다.

남편 대표 박영진은 "아내들이 기념일을 챙기는 것 자체가 문제"라며 토론의 포문을 연다. 그는 결혼기념일에 아내들이 요구하는 것들을 꼬집을 예정이다.

반면 김영희는 "남편들은 기념일 자체를 기억하지 못한다"라고 지적한다. 하지만 기념일은 기억하지 못해도 기억하는 날짜들은 있다며 웃음을 유발할 전망이다. 과연 남편들이 외우고 있는 날짜는 어떤 것들인지 기대를 모은다.

'나 혼자 살자'에서는 오정율과 윤재웅이 낚시하러 왔다가 상어에게 물려 저승사자를 만나는 이야기가 펼쳐진다. 그동안 번뜩이는 아이디어로 유명 브랜드 옷을 즉석에서 뚝딱 만들어 입었던 두 사람은 이날 역시 임기응변을 발휘해 저승행을 피하기 위한 '브랜드 옷'을 제작한다.

특히 오정율과 윤재웅은 "저승에 가는 사람은 파마를 하지 않았다"는 말을 듣고 즉석에서 3초 파마까지 감행했다고 해 궁금증을 자아낸다. 혼자 살아남기 위해 오정율과 윤재웅이 만들어낸 '유명 브랜드' 옷과 3초 파마 헤어는 본 방송에서 공개된다.

한편, '개그콘서트'는 매주 일요일 밤 10시 35분 KBS2에서 방송한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]