리바키나, 女테니스 세계 1위 사발렌카 꺾고 호주오픈 정상 올랐다

여자프로테니스(WTA) 세계 랭킹 5위 엘레나 리바키나(카자흐스탄)가 세계 1위 아리나 사발렌카(벨라루스)를 꺾고 트로피를 번쩍 들어올렸다.

통산 두 번째 메이저 대회 우승 순간을 만끽했다. 리바키나는 31일 호주 멜버른에서 열린 2026 호주오픈 여자 단식 결승에서 사발렌카를 2-1(6-4, 4-6, 6-4)로 이겼다. 이로써 생애 첫 호주오픈 정상을 밟는 데 성공했다. 그는 지난 2023년 대회에선 준우승에 머물렀다.

3년 전 아쉬움을 말끔히 털어낼 수 있었다. 당시 결승 무대에서 가로막았던 상대가 바로 사발렌카였다. 이번엔 달랐다. 리바키나는 2시간18분여 승부를 거쳐 1, 3세트를 가저오며 지난 2022년 윔블던 우승에 이어 커리어 두 번째 메이저대회 우승을 차지했다.

특히 이번 호주 오픈에선 강자들을 연이어 제압한 게 돋보인다. 리바키나는 세계 랭킹 2위 이가 시비옹테크(폴란드), 6위 제시카 페굴라(미국) 등을 제압한 뒤 마침내 사발렌카까지 꺾었다. 상대 전적도 리바키나 기준 7승8패로 좁혔다. 직전 대결이었던 지난해 11월 WTA 투어 파이널스 결승에서도 리바키나가 웃은 바 있다.

