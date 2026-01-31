송가인 “열심히 일하고 맛있는거 먹고” 러블리한 일상 공유 [스타★샷]

송가인 인스타그램

가수 송가인이 반가운 근황을 알렸다.

지난 30일 송가인은 자신의 인스타그램에 “열심히 일하고 ! 맛있는거 먹고 ! 화이팅 ! #샤브오”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

사진 속 송가인은 한 샤브샤브 가게에 방문해 예쁘게 꾸며진 크리스마스 트리 옆에서 포즈를 취하는 모습이다. 아이보리색 재킷과 깔끔함 블랙 팬츠를 입은 송가인은 손가락으로 브이 표시를 보이며 여전히 사랑스러운 근황을 자랑했다.

이와 함께 가게에서 먹은 샤브샤브 상차림 사진도 공개하며 만족스러운 한 끼를 공유했다. 계단에서 텀블러를 손에 들고 찍은 사진에서는 포근한 분위기와 어우러져 더욱 팬들의 미소를 짓게 했다.

국보급 목소리와 가창력으로 많은 사랑을 받고 있는 송가인은 31일 첫 방송하는 KBS 2TV 새 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' OST 1차 라인업 가창자로 발탁됐다. 송가인의 드라마 OST 참여는 이번이 세 번째다. 그는 앞서 tvN '사랑의 불시착'(2020), 웹드라마 '잠만 자는 곳은 아닙니다'(2023) OST에 참여한 바 있다.

OST 참여뿐 아니라 오는 2월 14일과 15일 미국 LA 페창가 시어터에서 콘서트 ‘가인달 The 차오르다’를 개최하며 의미 깊은 행보를 이어간다.

