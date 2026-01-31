벤츠, 부분변경 S-클래스 세계 최초 공개

메르세데스-벤츠는 브랜드의 정수를 담은 플래그십 세단 S-클래스의 부분변경 모델 ‘더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스’를 독일 슈투트가르트에서 30일 세계 최초로 공개했다.

이번 ‘더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스’는 한 세대에서 보여줄 수 있는 가장 광범위한 업데이트를 통해 차량 구성의 50% 이상인 약 2700개 요소가 새로 개발되거나 재설계됐다. 이를 통해 S-클래스가 지향하는 미래, 디지털에 대한 열망, 그리고 진보된 유산을 보여준다. 국내에는 2026년 하반기 출시 예정이다.

한편, 더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스 월드 프리미어에서는 세계 최초의 자동차 특허 출원 140주년을 함께 기념했다. 1886년 1월 29일 칼 벤츠(Carl Benz)는 자신의 모터바겐(Motorwagen, 모터 달린 차)에 대한 특허를 출원했으며, 같은 해 고틀립 다임러(Gottlieb Daimler)는 모터쿠체(Motorkutsche, 모터 달린 마차)를 개발했다. 이 두 차량은 자동차의 출발점이 됐으며, 이후 메르세데스-벤츠는 오늘날에 이르기까지 자동차 산업의 발전을 이끌어오고 있다.

이번 더 뉴S-클래스는 최초의 자동차 특허 출원 140주년을 기념해 전 세계 140개 장소를 방문하며 메르세데스-벤츠 고객 및 팬들을 만나는 여정을 진행한다. 차량은 이번 월드 프리미어 후 독일 슈투트가르트에서 출발해 6개 대륙을 거쳐 50,000km가 넘는 여정을 펼치며, 오는 10월 슈투트가르트에서 마무리할 예정이다.

◆존재감을 드러내는 새로운 외관 디자인

더 뉴 S-클래스는 더욱 대담한 실루엣으로 위상을 드러내며, 처음으로 조명 그릴을 적용했다. 이 그릴은 크기가 기존 S-클래스 대비 20% 더 커졌으며, 3차원 크롬 삼각별을 통해 강조된다. 여기에, 새로운 디지털 라이트(DIGITAL LIGHT) 트윈 스타 헤드램프 디자인을 적용해 아이코닉한 모습을 만들어낸 동시에, 가시성을 향상시켰다. 혁신적인 마이크로 LED 기술과 강력한 신규 칩은 고해상도 조명 영역을 약 40% 확장하여, 이전 시스템과 비교했을 때 더 밝은 상향등을 제공하면서도 에너지 소비를 줄인다. 차량 후면에서는 3개 크롬 프레임의 시그니처 스타를 적용한 새 디자인의 테일라이트가 S-클래스의 정체성을 강화하여 강렬한 인상을 남긴다.

◆메르세데스-벤츠 운영체제(MB.OS)를 통한 직관적이고 개인화된 디지털 경험 선사

새로운 S-클래스는 메르세데스-벤츠 운영체제(MB.OS)를 탑재했다. 이 슈퍼컴퓨터는 주행 보조에서 인포테인먼트, 주행 성능 등 모든 도메인에 관여하며, 더 빠른 처리 속도와 연산 능력, 깊게 통합된 경험을 제공한다. 차량의 4세대 MBUX는 챗GPT4o와 마이크로소프트 빙(Bing), 구글 제미나이(Gemini)의 AI를 함께 사용하며, 여러 AI 에이전트를 하나의 시스템 안에 결합한다. 고객은 생성형 AI, 다회차 대화, 단기 기억 기능을 통해 더욱 직관적이고 개인화된 디지털 경험을 할 수 있다. 더불어, MBUX 노트와 MBUX 캘린더는 탑승자가 생각을 여러 언어의 말로 남기면, AI로 구동되는 MBUX 노트가 이를 명확한 불릿 포인트로 요약하고 구조화해 이동 중 생산성을 새로운 단계로 끌어올린다.

MB.OS는 수많은 차량 기능에 대한 무선(OTA) 업데이트가 가능해, 차량 수명 전체에 걸쳐 직관적인 동반자로서 스마트하고, 안전하며, 개인화된 주행 경험을 유지한다.

◆변하지 않는 메르세데스-벤츠 S-클래스만의 편안하고 안락한 여정

더 뉴 메르세데스-벤츠 S-클래스에서는 모든 여정 속에서 최상의 편안함과 고요한 우아함을 경험할 수 있다. 뒷좌석에서는 새로 적용된 분리형 MBUX 리모컨 2개를 이용해 공조, 윈도우 쉐이드, MBUX 하이엔드 뒷좌석 엔터테인먼트 시스템의 13.1인치 디스플레이와 같은 차량 기능을 손쉽게 조작할 수 있다. 이 스크린에는 HD 카메라도 통합돼, 마이크로소프트 팀즈(Teams), 줌(Zoom), 웹엑스(Webex) 등을 통한 비즈니스 화상회의에 이상적이다.

최신 온도 컴포트 패키지(thermal comfort package)의 하이라이트는 혁신적인 열선 안전벨트다. 최대 44°C에 이르는 따뜻함으로, 앞좌석 탑승자에게 추운 날씨 속 편안함을 제공한다. 더불어, 새로운 디지털 벤트 컨트롤과 고급 전기식 필터를 통해 쾌적성도 크게 높였다. 앞뒤 좌석의 에어벤트는 탑승자가 선택한 환기 시나리오에 맞춰 자동으로 조절되며, 새로운 전기식 필터는 극히 미세한 입자까지도 이온화하고 제거해 약 90초마다 실내 공기를 정화하고[1], 모든 탑승자를 위한 더 깨끗한 환경을 지속적으로 조성하는 데 도움을 준다.

◆더 강력해진 성능과 한층 세련된 새로운 세대의 파워트레인

새로운 S-클래스는 정교하게 다듬어진 전동화 파워트레인 라인업을 통해, 메르세데스 특유의 고요함과 안정감을 갖춘 여유로운 성능을 결합한다. 8기통 및 6기통 가솔린 엔진부터 6기통 디젤 엔진, 그리고 플러그인 하이브리드까지, 고객은 다양한 선택지를 고를 수 있다. 엔지니어링 개선과 마일드 하이브리드 기술은 매끄러운 출력을 지원하고, 에너지 회생 및 탁월한 부드러움을 제공하며, 최신 배출가스 기준을 충족시키면서 실내의 고요함을 보장한다. 차량은 한층 더 빠르고 효율적으로 반응하며, 더욱 고급스러운 주행 경험을 제공한다.

새로운 엔진에는 17 kW 통합 스타터-제너레이터(ISG)를 탑재한다. 가솔린 및 디젤 모두에 적용되는 ISG는 저회전 영역에서 지능형 보조를 제공한다. 터보차저와 결합하여 우수한 출력 전달을 보장하며, 48V 전기 시스템은 ‘코스팅(coasting)’, 부스트, 회생 제동 같은 기능을 가능하게 해 연료 소비를 크게 줄인다. 또한 ISG 덕분에 엔진이 매우 빠르고 부드럽게 시동된다. 아이들링 시에도 ISG와 내연기관의 지능적 상호작용으로 뛰어난 정숙성을 유지한다.

새로운 S-클래스에는 에어매틱 에어 서스펜션 또는 선택 가능한 E-액티브 바디 컨트롤(E-ACTIVE BODY CONTROL)이 기본 적용된다. 두 시스템 모두 지능형 댐핑 기능을 갖추고 있으며, 이는 전자적으로 댐핑을 조절해 승차감을 향상시킨다. 또한, 리어-액슬 스티어링을 적용해 기본으로 4.5° 조향을 제공하며, 선택 시 최대 10°까지 확장된다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

