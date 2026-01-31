BTS 진, Kstyle Awards ‘베스트 솔로 아티스트’ 정상 등극

사진= 방탄소년단 진. 뉴시스 제공

방탄소년단 진이 일본 최대 한류 미디어가 주최한 K-POP 시상식에서 정상에 오르며 글로벌 솔로 아티스트로서 존재감을 다시 한 번 각인시켰다.

진은 일본 한류 미디어 ‘Kstyle’이 주최한 첫 K-POP 어워드 ‘Kstyle Awards’에서 베스트 솔로 아티스트 부문 1위를 차지했다. 해당 시상식은 그룹, 신인, 솔로 등 다양한 부문에서 한 해를 대표하는 아티스트를 선정하는 투표 기반 어워드로, 일본 내 한류 팬들의 높은 관심 속에 진행됐다.

이번 시상식은 Kstyle과 아이돌 챔프(IDOLCHAMP)가 공동 주관했으며, 2025년 한 해 동안 활약한 아티스트를 대상으로 100% 팬 투표로만 수상자를 결정해 의미를 더했다. 진은 해당 부문에서 득표율 29.36%를 기록하며 쟁쟁한 후보들을 제치고 1위에 올랐다.

Kstyle 공식 SNS는 지난 30일 “BEST SOLO ARTIST를 수상한 진에게 특별 제작된 오리지널 트로피를 전달할 예정이다”라고 전하며 수상 소식을 공식적으로 알렸다.

진의 글로벌 성과는 일본에 국한되지 않는다. 그는 제40회 골든디스크 어워즈에서 남자 인기상을 수상했고, 멕시코 온라인 팝 음악 방송국 ‘하우스 라디오(House Radio)’에서는 ‘2025 K-POP 아티스트’로 2년 연속 선정됐다. 또한 ‘Don't Say You Love Me’는 ‘K-POP 송’ 부문에도 이름을 올렸다.

진의 두 번째 미니앨범 ‘Echo’ 타이틀곡 ‘Don't Say You Love Me’는 브라질 상파울루에서 열린 ‘BreakTudo Awards 2025’에서 ‘올해의 국제 히트곡(International Hit of the Year)’ 부문을 수상했으며, 빌보드 브라질(Billboard Brazil)이 선정한 2025년 최고의 K-팝 남성 솔로곡에도 포함됐다.

뿐만 아니라 ‘2025 아시안 팝 뮤직 어워드(APMA)’에서는 ‘Record of the Year(올해의 레코드)’와 ‘Top 20 Songs of the Year(올해의 노래)’ 두 부문을 동시에 수상하며 글로벌 영향력을 입증했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

