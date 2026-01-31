‘나솔’ 1기 샤우팅좌 영호, 대박난 근황 “연봉 큰 거 한 장 껑충”

사진= 유튜브 채널 ‘한국취업센터’ 화면 캡처

연애 예능 프로그램 나는 SOLO 1기 출연자 영호가 근황을 전했다.

최근 ‘한국취업센터’ 유튜브 채널에는 ‘음악 전공하면 뭐 먹고살아요? 나는 솔로 개국공신, 성악가 연봉 공개 l 다큐! 취업극장’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 성악가로 활동 중인 영호의 현재 일상과 직업에 대한 이야기가 담겼다.

영호는 2021년 방송된 ‘나는 SOLO’ 1기 출연자로, 당시 정숙에게 고백했다가 거절당한 뒤 감정을 드러내며 화제를 모은 인물이다. 그는 프로그램 출연을 후회하느냐는 질문에 “전혀 그렇지 않다. 잃은 것보다 얻은 게 더 많다”라고 답했다.

현재까지 솔로라는 영호는 스핀오프 출연 의지도 드러냈다. 그는 “‘나솔사계(나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다)’, ‘지볶행(지지고 볶는 여행)’ 모두 좋다. (‘나는 솔로’ 스핀오프) 프로그램 출연을 간곡히 바라고 있다. 연락 주시길 바란다”라며 제작진에게 직접 러브콜을 보냈다.

또한 영호는 ‘나는 SOLO’ 출연 이후 수입에도 변화가 있었다고 밝혔다. 그는 “‘나는 솔로’ 출연이 수입에 도움이 됐나”라는 질문에 “당연히 도움이 됐다. 인지도가 단가로 이어진다. 성수기랑 비수기 차이가 많이 나지만, 그래도 연봉 큰 거 한 장 정도는 된다”라고 말해 눈길을 끌었다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

