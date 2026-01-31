슈퍼주니어, 역시 레전드…‘360도 오픈’ KSPO돔 공연 3회 전석 매진

그룹 슈퍼주니어(SUPER JUNIOR)가 또 한 번의 매진 기록을 썼다.

4월 3~5일 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 열리는 슈퍼주니어 데뷔 20주년 기념 월드 투어의 앙코르 공연 ‘<SUPER SHOW 10> SJ-CORE in SEOUL’(<슈퍼쇼 10> 에스제이-코어 인 서울)은 공연장이 360도 개방된 역대급 규모로 기획돼 뜨거운 관심을 얻고 있다.

특히 이번 앙코르 공연의 티켓 예매는 1월 28일과 30일 두 차례 인터넷 예매 사이트 멜론티켓을 통해 진행됐으며 3회에 걸친 공연이 전석 매진돼 ‘레전드 공연킹’다운 슈퍼주니어의 티켓 파워를 다시 입증했다.

슈퍼주니어는 월드 투어 콘서트 브랜드 ‘SUPER SHOW’라는 타이틀 아래 2008년부터 전 세계를 순회하는 9번의 투어를 마쳤으며, 한국 그룹 최초 프랑스 단독 콘서트, 한국 가수 사상 최대 규모 남미 투어, 아시아 가수 최초 사우디아라비아 단독 콘서트 등 각종 기록을 세웠다.

나아가 10번째 투어 ‘SUPER SHOW 10’으로 작년 8월 서울에서 출발해 홍콩, 자카르타, 마닐라, 멕시코시티, 몬테레이, 리마, 산티아고, 타이베이, 방콕, 나고야, 싱가포르, 마카오, 쿠알라룸푸르, 가오슝을 방문, ‘해외 그룹 최초 타이베이 돔 입성’ 성과를 추가하며 여전한 인기를 이어가고 있다.

슈퍼주니어는 3월 7~8일 사이타마 베루나 돔에서 ‘SUPER SHOW 10’ 다음 공연에 나선다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

