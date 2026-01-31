‘무례 논란’ 이관희, 결국 홍진경에 직접 사과…“정말 좋아하는 누나, 상처 준 것 같아 반성”

사진=이관희 유튜브 채널

홍진경에게 무례한 발언으로 논란을 부른 농구선수 이관희가 당사자에게 사과했다.

홍진경은 31일 자신의 인스타그램에 이관희가 보낸 문자 메시지를 캡처해 공개했다. 문자에서 이관희는 홍진경에게 “정말 좋아하는 누나인데 제 실수로 이렇게 논란을 만들어서 죄송하다. 재밌으려고 한 말이 누나한테 상처를 준 것 같아 반성 많이 하고 있다”며 “전 욕먹어도 괜찮지만 누나 마음 상할 일은 절대 없었으면 좋겠다. 다시 한번 죄송하다”고 고개를 숙였다.

그러자 홍진경은 “관희야 어제도 전화해놓고 오늘 또 문자까지”라며 “사과 좀 그만해. 나도 방송하다 본의 아니게 말실수 많이 해. 괜찮아”라고 답장했다. 이어 “넌 빨리 ‘찐천재’ 나와서 농구나 가르쳐줘. 이제 사과 그만. 좋은 하루 보내”라고 자신의 유튜브 채널 출연을 요청했다.

앞서 이관희는 자신의 유튜브 채널에서 넷플릭스 예능 ‘솔로지옥5’ 리뷰 영상을 올렸다. 이관희는 넷플릭스 ‘솔로지옥3’에 출연한 바 있다. 영상에서 그는 “진경 누나도 연애 잘 모를 것 같다”며 “저기서 연애 훈수를 두는 게 화가 난다. 너는 어떻게 생각하냐”고 함께 시즌3에 출연했던 윤하빈에게 물었다. 윤하빈은 “결혼도 하고 아이도 있으신 거 아니냐”고 답했지만 이관희는 “결혼하면 나보다 나은 거냐”며 “나도 결혼할 건데?”라고 되물었다.

이어 “(다른 패널) 한해·덱스·이다희는 인정하는데, 홍진경은 이해를 잘 못하겠다"며 "솔직히 나보다 연애를 잘 할 거라 생각하지 않는다. 나랑 안 맞는 것 같다”고 말했다.

해당 발언이 알려지자 온라인 커뮤니티에서는 “무례하다”는 비판이 쏟아졌고 결국 이관희 측은 해당 영상을 비공개했다.

