그리, 해병대 전역 4시간 만에 ‘라스’ 출연…父 김구라에 큰절

사진= MBC '라디오스타' 방송 화면 캡처

래퍼 그리가 해병대 전역 직후 MBC 예능 ‘라디오스타’를 통해 초고속 방송 복귀에 나선다.

30일 MBC 예능프로그램 ‘라디오스타’ 측은 김원준, 조혜련, 한해, 그리의 출연 소식을 알렸다. 특히 그리는 녹화 당일 전역을 마친 직후 군복을 입은 채 곧바로 스튜디오에 등장해 눈길을 끌었다. 해병대 전역 후 불과 4시간 만의 첫 예능 녹화였다.

그리는 아버지 김구라 앞에서 “군복무를 마치고 사랑하는 부모님의 품으로 돌아가라는 명 받았습니다. 이에 신고합니다. 필승”이라며 전역 신고를 했다. 이를 지켜보던 김구라는 뭉클한 표정으로 아들을 바라봤고, 조혜련은 감정이 북받친 듯 눈물을 흘렸다. 김구라는 “내가 울어야지 네가 왜 우냐”고 말해 웃음을 자아냈다.

이어 그리는 “아버지 사랑합니다”라며 큰절을 올려 현장을 훈훈하게 만들었다. 하지만 감동적인 분위기도 잠시, 부자는 곧 티격태격 케미를 드러냈다. 그리는 “방위랑 현역이랑 생각이 다르다”고 말해 방위 출신 김구라를 저격했고, 김구라는 “정신상태가 썩어먹었구나”라고 받아쳤다. 이에 그리는 “오늘 이후로 엮이지 않겠다”고 응수하며 웃음을 더했다.

이날 김원준은 “내적 조카 느낌”이라며 그리의 전역을 축하했고, 용돈까지 챙겨주며 훈훈한 분위기를 만들었다. 또한 그리는 “한번 해병은 영원한 해병”이라며 턱걸이를 선보여 남성미를 과시했고, 이를 본 조혜련은 “구라야, 아들 잘 키웠다”며 흐뭇한 반응을 보였다.

한편 그리는 지난해 7월 입대해 해병대 2사단 포병여단에서 현역으로 복무했으며, 지난 28일 전역했다. 그리가 출연하는 ‘라디오스타’는 오는 2월 4일 방송된다.

한주연 온라인 기자

