이미주, '이십세기 힛-트쏭' 차세대 MC 텐션 입증

만능 엔터테이너 이미주가 독보적인 매력으로 즐거움을 전했다.

이미주는 매주 금요일 방송되는 KBS Joy 음악 예능 프로그램 '이십세기 힛-트쏭'에서 MC로 활약하고 있다.

지난 30일 방송된 '이십세기 힛-트쏭'은 신비주의 가수 특집으로 꾸며진 가운데 이미주는 클레오파트라를 연상시키는 금빛 드레스와 뱅헤어로 등장부터 화려한 미모를 선보였다. 이미주의 센스 있는 맞춤 스타일링이 눈길을 사로잡았다.

오프닝에서 이미주는 신비주의를 벗어던진 자신의 개인 유튜브 채널 '그냥 이미주'를 이야기하면서 반전 매력을 언급하기도 했다.

이어 본격적인 차트가 공개됐고, 이미주는 톡톡 튀는 입담과 리액션으로 그 시절 히트송을 더욱 풍성하게 소개했다. MZ 세대를 대표하는 MC로서 이미주의 남다른 텐션과 공감 능력이 재미를 더했다.

특히 5위로 이정현의 '너'가 공개되자 이미주는 이집트 여신으로 변신해 무대 중앙에서 테크노 퍼포먼스를 직접 펼쳤다.

이미주는 음악뿐만 아니라 예능, 라디오, 웹 콘텐츠 등 다양한 분야에서 활발하게 활동하고 있는 육각형 아티스트다. 특히 AOMG에 전격 합류하며 AOMG 2.0 리브랜딩 'Make It New(메이크 잇 뉴)' 프로젝트의 핵심 주자로서 2026년 더욱 다채로운 활약을 이어가고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

