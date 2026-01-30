사진=KYK 파운데이션 제공

KYK 파운데이션이 한국공익법인협회와 함께 했다.

KYK 파운데이션은 “지난해 12월 13일 서울 명동 커뮤니티하우스 마실에서 재단의 첫 '기부자 감사의 날' 행사인 ‘함께, 시작’을 개최했다. 투명한 운영과 책임 있는 소통을 보다 분명하게 전달하기 위해 한국공익법인협회와 함께 행사를 준비했다”고 30일 전했다.

한국공익법인협회는 공익법인의 투명한 운영과 건전한 기부문화 확산을 위해 활동하는 기관이다. KYK 파운데이션은 “이번 협업을 계기로, 기부자와 소통 방식을 지속적으로 점검하고 보다 신뢰받는 운영을 이어갈 계획”이라고 전했다.

첫 '기부자 감사의 날'도 뜻깊은 시간이 됐다. KYK 파운데이션은 재단을 함께 만들어온 기부자 100여 명을 초청해, 이들에게 감사의 마음을 전하고 향후 재단의 운영 방향을 공유하는 시간을 가졌다. 단순한 감사 인사를 넘어, 기부자의 알 권리를 보장하고, 투명성과 책무를 실천하기 위한 소통의 장으로 기획해 의미를 더했다.

사진=KYK 파운데이션 제공

행사는 ▲재단의 연간 활동보고 ▲유소년 장학생 소개 ▲뇌과학 특별강연 ▲토크쇼 등으로 구성됐다. 특히 기부자들이 재단의 사업 운영 방향을 보다 가까이에서 확인하고 이해할 수 있도록 프로그램을 마련해, 재단과 기부자가 신뢰를 바탕으로 함께하는 계기가 됐다.

KYK 파운데이션 관계자는 “기부는 단순한 후원이 아니라 사회적 가치를 함께 만들어가는 동행”이라며 “기부자들이 재단의 활동을 신뢰할 수 있도록 투명한 소통을 지속하겠다”고 밝혔다.

KYK 파운데이션은 “앞으로도 다양한 파트너들과 협력해 유소년 스포츠 인재들이 안정적인 환경에서 성장할 수 있도록 지원 체계를 강화해 나갈 예정”이라 밝혔다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]