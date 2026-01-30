‘金 3개 이상’ 목표 안고 ‘격전지’ 밀라노·코르티나담페초로… 韓 동계올림픽 선수단, 30일 출국

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 출전하는 대한민국 선수단이 30일 인천국제공항 제2터미널을 통해 출국하기에 앞서 단체 사진을 찍고 있다. 사진=뉴시스

세계인의 축제를 마주할 대한민국 동계올림픽 대표 선수단이 결전의 땅으로 향한다.

이수경 선수단장이 이끄는 한국 동계올림픽 대표 선수단은 30일 인천국제공항을 통해 이탈리아로 출국했다.

이날 비행기에 몸을 실은 선수단 및 대한체육회 본부 인원 등 본단은 총 45명이다. 빙상 종목으로 이뤄진 밀라노행 본단 38명은 직항편을 이용해 곧장 밀라노로 향한다. 썰매 종목 등이 속한 코르티나담페초행 본단 7명은 프랑스 파리를 경유해 최종 목적지에 닿을 예정이다.

한국 선수단은 이번 대회에 선수 71명을 포함해 총 130명의 선수단을 파견한다. 이날 출국한 본단 외 나머지 선수단은 각 종목 경기 일정에 맞춰 움직일 예정이다. 스노보드, 루지 종목 선수단은 해외에 머물다가 곧장 이탈리아로 향한다.

한국 시간으로 다음달 7일 개막하는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 출전하는 선수단은 금메달 3개와 종합 순위 10위 이내를 목표로 삼았다. 직전 대회인 2022 베이징(14위, 금2·은5·동2)의 아쉬움을 딛고 부활을 알리겠다는 계획이다.

한국이 동계올림픽 톱10에 진입한 최근 기억은 2018년 평창 대회(7위, 금5·은8·동4)다. 외국에서 열린 대회로 범위를 좁히면 2010년 밴쿠버 대회(5위, 금6·은6·동2)가 마지막이 된다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 출전하는 이수경 선수단장이 30일 인천국제공항 제2터미널을 통해 출국하기에 앞서 취재진 질문에 답하고 있다. 사진=뉴시스

피겨 선수 출신으로 이번 선수단 단장을 맡은 이수경 선수단장은 “선수 때와 비교해 마음이 더 무겁다. 제 것만 챙기는 것이 아니라 다른 것을 챙겨야 해서 섬세하게 살펴보고 있다”고 전했다. 이어 상대적으로 낮다고 평가 받는 동계올림픽 관심도에 대해서는 “개막하면 분위기가 달라질 것이라 생각한다. 우리 선수들이 감동을 전하는 순간순간이 있을 것이고, 그러면 열기가 뜨거워질 것”으로 전망했다.

선수단 주장을 맡은 최민정(성남시청)은 “공항에 와서 출국을 앞두니 설레고, 긴장도 된다”며 “갑자기 주장을 맡게 돼 당황스럽기도 하지만, 책임감 있게 할 수 있는 역할에 최선을 다하겠다”고 전했다.

최민정은 평창과 베이징을 거치며 올림픽 메달만 5개(금3·은2)를 적립한 쇼트트랙 종목 간판 스타다. 금메달을 하나 추가하면 전이경(4개)과 동계 올림픽 최다 금메달 타이, 2관왕 달성 시 새 역사를 쓴다. 올 시즌에도 세계선수권 1500m 금메달, 월드투어 메달 5개(금1·은2·동2) 등 녹슬지 않은 클래스를 보여주며 전망을 밝힌 그는 이번 대회에서도 한국의 금빛 승전보를 책임질 예정이다.

그는 “익숙한 느낌도 들지만 올림픽인 만큼 최대한 즐기면서 잘해보겠다”며 “제가 준비한 것을 다 보여주겠다. 쇼트트랙 대표팀 뿐 아니라 한국 선수단 전체가 좋은 성적을 냈으면 한다”는 바람을 전했다.

한편, 남자 선수단 주장으로는 스노보드 알파인 종목의 간판 이상호(넥센윈가드)가 뽑혔다. 다가올 개회식에서 태극기를 짊어질 기수로는 피겨스케이팅 대표 차준환(서울시청)과 스피드스케이팅 박지우(강원도청)가 선정됐다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

