크레용팝 출신 초아, 쌍둥이 임신 근황 공개…눈길 사로잡는 만삭 D라인

사진 = 초아 SNS 계정

걸그룹 크레용팝 출신 초아가 만삭 D라인을 공개해 눈길을 끌었다.

초아는 29일 자신의 SNS에 “까꿍. 호로바 오일, 크림 바르다 찰칵. (쌍)둥이들 합 무게 3.4kg 아직까진 튼살 없는 내 배 좀 만 더 힘내실게요”라는 글과 함께 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 초아는 쌍둥이를 임신해 배가 크게 불렀음에도 매끈한 피부를 유지하고 있어 팬들의 시선을 사로잡았다. 그는 또한 “와 거울에 비친 모습 보고 조금 충격. 옆 모습이 이렇구나”라며 변한 체형에 놀란 모습을 보였다.

한편, 초아는, 2012년 크레용팝으로 데뷔해 ‘빠빠빠’, ‘어이’ 등 중독성 강한 곡으로 많은 사랑을 받았다. 팀 해체 후에는 유튜버로 활동하며 대중과 소통하고 있다.

초아는 2021년 6세 연상의 사업가와 결혼했으며, 지난해 10월 산전 검사를 받던 중 자궁경부암 진단을 받고 수술을 받은 사실을 고백했다. 최근에는 시험관 시술을 통해 쌍둥이를 임신했다고 밝혀 많은 축하를 받았다.

