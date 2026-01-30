줄기세포 치료 전문가로 꼽히는 조찬호 청담셀의원 대표원장이 의료진을 대상으로 임상 현장에서 바로 적용 가능한 줄기세포 활용법을 공유했다.

조 원장은 첨단 재생의료 전문기업 레보메드와 함께 원내에서 줄기세포 아카데미를 개최했다.

이번 행사는 대한미용기능의학회와 공동 주최로 진행됐다. 재생의학 분야 의료진을 대상으로 실제 시술 환경을 그대로 재현한 라이브 데모(Live Demo) 중심 프로그램으로 구성됐다. 특히 레보메드의 기술력이 핵심 솔루션으로 소개되며 현장 이해도를 높였다.

이날 연자로 나선 청담셀의원 조찬호 원장은 ‘BMAC(골수 농축흡인액) 채취 핸즈온’ 세션에서 레보메드의 노바스템 키트를 활용해 고농축 골수세포를 안전하고 신속하게 추출하는 전 과정을 직접 시연했다. 이어 이중 필터 구조의 듀오세이프를 적용한 주사 테크닉까지 공개하며, 실제 임상 적용 포인트를 구체적으로 설명했다.

또 다른 연자인 메이린의원 압구정점 김형문 원장은 ‘골수농축액을 활용한 두피 주사 테크닉’ 세션을 통해, 레보메드 솔루션으로 추출된 성장인자와 농축세포를 탈모 치료 등 재생치료 영역에 적용하는 술기를 소개해 참석 의료진의 관심을 끌었다.

조찬호 원장은 “이번 아카데미는 단순한 제품 소개를 넘어, 임상가의 시선에서 검증된 재생의료 술기와 표준화된 프로세스를 공유한 자리였다”며 “특히 공신력 있는 학회와 협업해 라이브 시연을 진행한 것은, 해당 솔루션이 현장 중심의 표준 옵션으로 자리 잡고 있음을 보여준다”고 전했다.

이어 “앞으로도 학술 교류와 임상 교육을 지속 확대해, 재생의학 치료의 안전성과 재현성, 실질적 임상 가치를 높이는 데 기여하겠다”고 덧붙였다.

한편, 대한줄기세포치료학회 부회장으로 활동 중인 조찬호 원장은 하버드대 브리검 여성병원에서 항노화의학 과정을 수료한 해당 분야의 전문가다. 청담셀의원은 최근 '2025 대한민국 메디컬 헬스케어 대상'에서 항노화 줄기세포치료 부문을 수상해 7년 연속 수상 기록을 달성했다.

