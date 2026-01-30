조규성·이한범의 미트윌란, UEFA 유로파리그 16강 쾌거… 구단 사상 최초 이정표 세웠다

미트윌란 선수단이 30일 열린 디나모 자그레브와의 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 리그 페이즈 마지막 8차전을 앞두고 포즈를 취하고 있다. 사진=미트윌란 공식 SNS

‘유럽파’ 조규성과 이한범이 뛰는 미트윌란이 구단 새 역사를 작성했다.

덴마크 프로축구 미트윌란은 30일 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 디나모 자그레브(크로아티아)와의 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 리그 페이즈 마지막 8차전 홈 경기에서 2-0 완승을 거뒀다.

이 승리와 함께 미트윌란은 구단 사상 최초의 유럽 클럽대항전 16강 진출 쾌거를 이뤄냈다. 리그 페이즈서 승점 19(6승1무1패)를 쌓은 끝에 승점 21(7승1패)의 공동 1위 올랭피크 리옹(프랑스), 애스턴 빌라(잉글랜드)를 잇는 공동 3위에 자리했다.

UEL은 UEFA 챔피언스리그와 마찬가지로 36개 팀이 총 8개 팀과 한 번씩 맞붙어 상위권 성적을 낸 팀이 토너먼트로 향한다. 1~8위가 16강 토너먼트에 직행한다. 9~24위는 플레이오프(PO)를 통해 남은 절반의 자리를 채운다. 미트윌란은 훌륭한 성적표와 함께 PO 없이 16강 진출을 빚어냈다.

미트윌란에서 유럽 축구를 누비는 조규성은 이날 선발 풀타임을 소화하며 팀 완승에 기여했다. 반짝 빛났다. 선제 결승골이 터졌던 후반 4분, 조규성은 동료 아랄 심시르가 오른발로 골문을 향해 차올린 볼을 상대 수비가 머리로 걷어내자 그대로 헤더로 연결해 상대 골망을 흔들었다. 다만, UEFA는 심시르가 때린 볼이 이미 골라인을 넘었다고 판단해 조규성의 득점이 아닌 심시르의 득점으로 인정했다. 득점 불발은 아쉽지만, 팀의 활발한 공격에 방점을 찍는 존재감을 보였다.

조규성과 한솥밥을 먹는 이한범은 팀이 2-0으로 앞선 후반 34분 교체돼 마찬가지로 피치를 누볐다. 중앙수비수 마르틴 에를리치와 교체 투입된 그는 완승 마침표를 함께 찍으며 16강 진출의 짜릿함을 함께 했다.

헹크의 오현규(가운데)가 볼 경합을 벌이고 있다. 사진=AP/뉴시스

유럽파가 뛰는 팀 중 UEL 16강에 직행한 건 미트윌란이 유일하다. 국가대표 공격수 오현규의 헹크(벨기에)는 9위, 윙백 설영우의 츠르베나 즈베즈다(세르비아)는 16위, 양현준의 셀틱(스코틀랜드)은 21위를 각각 기록했다. 16강 직행은 불발됐지만, 이어지는 PO를 통해 토너먼트 티켓을 노려본다. 황인범의 페예노르트(네덜란드)는 승점6(2승6패)에 그친 끝에 29위로 탈락이 확정됐다.

헹크는 말뫼(스웨덴)와 홈 맞대결에서 2-1 역전승으로 웃었지만, 5승1무2패로 승점 16 동률을 찍은 AS로마(이탈리아)에 골 득실에서 3골이 밀린 끝에 16강 직행이 걸린 막차 8위를 아쉽게 놓쳤다.

허행운 기자 lucky77@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]