‘퍼플키스 출신’ 수안, 사랑의 온기 전한다…‘Rough’ 발매

그룹 퍼플키스(PURPLE KISS) 출신 수안이 사랑의 온기를 전한다.

수안이 참여한 '즐거운 나의 집'의 Special Track.5 'Rough'는 오늘(29일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

'Rough'는 찬바람이 불어오는 계절, 따뜻했던 지난 여름의 사랑을 떠올리며 여전히 마음에 남은 온기를 노래하는 발라드곡이다. 수안 특유의 감성적이면서도 파워풀한 음색은 겨울 공기 속에서 더욱 선명해지는 그리움을 더욱 또렷이 그려낼 전망이다.

'즐거운 나의 집'은 옴니버스 미스터리 공포 스릴러 '동요괴담'의 6개 에피소드 중 하나로, 어린 시절 친숙하게 불렀던 동요를 소재로 기묘한 이야기를 전개해 나간다. 여자 주인공 연수(남규리 분)가 연인과 함께한 모텔에서 겪는 섬뜩한 사건을 중심으로, 제목과는 상반된 강렬한 반전 서사를 담고 있다.

'동요괴담'은 음반 제작사 DSP미디어와 영화 제작사 코탑미디어(KORTOP MEDIA)가 협업해 선보이는 음악 프로젝트로, 이는 영화가 담고 있는 스토리라인을 더욱 극적으로 확장해준다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]