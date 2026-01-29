14주년 맞은 ‘드래곤빌리지’, 국내 모바일 게임 장수 타이틀 굳건하다… 최고 매출 경신

사진=드래곤빌리지 14주년 기념 축전 이미지

하이브로(대표 원세연)는 국내 최장수 모바일 게임으로 꼽히는 ‘드래곤빌리지’가 서비스 14주년을 맞이하며 역대 최고 매출을 달성했다고 전했다.

‘드래곤빌리지’는 2024년에 이어 2025년에도 실적 상승을 이어가며, 14년이라는 시간 동안 지속적인 성장을 이어가고 있다. 장수 게임이 매년 실적을 경신하는 것은 업계에서도 드문 일이다.

이 같은 성장세는 ▲지속적인 신규 콘텐츠 업데이트 ▲유저 피드백 반영 ▲활발한 커뮤니티 기반 덕분이다. 특히 지난해 진행된 대규모 업데이트가 기존 및 복귀 유저 모두에게 좋은 반응을 얻으며 매출 상승을 견인했다.

원세연 대표는 "14년이라는 긴 시간 동안 변함없이 드래곤빌리지를 아껴주신 테이머 여러분께 진심으로 감사드린다."며, "앞으로도 테이머 여러분과의 소통을 최우선으로 하여 매년 새로운 즐거움을 드릴 수 있는 게임이 되도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한편, 서비스 14주년을 기념해 '적마룡' 확정 획득 기회를 제공하는 룰렛 이벤트가 진행 중이다. 또한, 인기 드래곤 '즈믄'의 강림 등급 진화 단계를 새롭게 추가하고 7일 출석 시 '즈믄'의 알을 지급하는 등 풍성한 혜택으로 긍정적인 반응을 얻고 있다.

이어 오는 2월 12일부터는 14주년 기념 '용의 축제 이벤트'가 진행된다. 이번 이벤트에서는 '피싱테일 드래곤'을 포함한 신규 드래곤 3종과 신규 장신구 '빛의 뿔 +20' 등 다양한 보상을 획득할 수 있다.

‘드래곤빌리지’는 구글 플레이 스토어, 애플 앱스토어, 원스토어에서 다운로드할 수 있으며, 이벤트에 대한 자세한 내용은 드래곤빌리지 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

