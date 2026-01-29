디올, 자연과 장인 정신을 재해석한 2026 봄·여름 오뜨 꾸뛰르 선보여

ⓒADRIEN DIRAND ⓒDior

프랑스 럭셔리 패션하우스 디올(Dior)이 2026 봄·여름 오뜨 꾸뛰르 컬렉션을 선보인다.

이번 컬렉션은 끊임없이 변화하고 진화하는 자연의 질서에서 출발해 전통적인 장인 정신과 실험적인 시도가 공존하는 오뜨 꾸뛰르의 본질을 조명한다. 과거의 기법을 현재로 소환하고 이를 다시 미래로 확장하는 꾸뛰르는 자연과 시간, 그리고 하우스의 유산을 현대적인 시선으로 재해석한 것이 특징이다.

ⓒDior

조나단 앤더슨 디올 크리에이티브 디렉터는 시간의 흔적을 간직한 오브제에 주목했다. 운석과 화석, 18세기 프랑스 패브릭, 포트레이트 미니어처 등 시간의 흔적이 깃든 오브제들은 새로운 의미를 부여받아 재탄생하며 귀족들의 수집 공간이었던 ‘분더캄머(Wunderkammer)’를 연상시키는 전시적 구성 속에서 전개된다.

곡선적인 실루엣은 구조적인 형태 위를 유려하게 흐르거나 신체를 감싸며 우아한 움직임을 강조한다. 섬세한 실크 재단과 자수, 층층이 쌓인 쉬폰과 오간자, 꾸뛰르 영역으로 확장된 니트웨어는 디올 하우스의 언어를 한층 확장한다. 디올 오뜨 꾸뛰르에서 최초로 선보이는 조각적인 몰드 핸드백을 비롯해 18세기 프랑스 패브릭을 활용한 백과 아카이브에서 영감을 받은 슈즈, 꾸뛰르 주얼리는 장인 정신과 예술성을 집약적으로 보여준다.

디올 2026 봄·여름 오뜨 꾸뛰르 컬렉션 쇼 영상은 디올 공식 홈페이지 및 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]