당뇨 환자 발 변색, 감각 떨어진다면? 당뇨발 의심

당뇨발은 당뇨병을 앓는 환자의 발에 발생하는 당뇨합병증이다. ‘당뇨병성 족부병증’이라고도 불리며 전체 당뇨병 환자의 약 15%가 앓고 있는 것으로 알려져 있다.

당뇨발을 모른 채로 방치할 경우, 감염은 범위를 점점 넓히게 된다. 당뇨발 치료의 중요점은 ‘다리 보존’이다. 발 통증이나 육안으로 관찰되는 증상이 시작됐다면 이미 보존 치료 적용이 어려울 수 있다. 따라서 당뇨가 있다면 발에 관심을 갖고 철저히 관리해야 한다.

더욱이 겨울철에는 체온이 내려가고 혈관이 위축되면서 혈액순환에 장애가 발생, 당뇨발에 더욱 취약해진다. 발의 감각이 무뎌지면서 발에 상처가 생겨도 쉽게 알아차리기 어렵다.

민트병원 혈관센터 배재익 대표원장(인터벤션 영상의학과 전문의/의학박사)은 “당뇨발 초기에는 멍이 든 것처럼 발가락과 말초 부위의 색이 변하는데 이러한 과정 없이 다리가 그저 무겁고 저리는 증상만 있는 경우도 있다”며 “당뇨가 있다면 발에 생기는 피부 변화, 무거움, 저림, 감각 이상 등 다방면으로 관심을 가져야 한다”고 조언했다.

당뇨 환자는 매일 발을 깨끗이 씻어 보습을 충분히 하고 발을 잘 관찰해야 한다. 발톱을 깎을 때도 상처가 생기지 않도록 주의하고 족욕, 온열기구에 의한 저온화상도 조심한다. 평상시에는 면 양말을 착용해 발이 외부로 노출되지 않도록 한다.

당뇨발 치료는 과거에는 대부분 다리 절단이었다. 최근에는 조기에 발견한다면 인터벤션 치료 ‘혈관개통술을’을 시행할 수 있다. 카테터, 풍선관, 스텐트 등 미세 의료기구를 혈관 안으로 삽입한 뒤 좁아지거나 막힌 혈관을 개통하여 혈류를 되살리는 방법이다.

배재익 대표원장은 “당뇨발 환자의 다리 보존율을 높이는 것은 생활 속 관리와 정기적인 검진”이라고 강조했다. 당뇨를 오래 앓았다면 정기적인 초음파검사 등을 통해 말초혈관이 막혀가고 있지는 않은지 확인하고 무리하지 않은 운동과 식이 조절로 혈압과 혈당을 관리해야 한다.

