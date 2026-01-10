'FNC 신인 밴드' AxMxP, 미니 1집 콘셉트 포토 속 자유분방+당당 매력

신인 보이 밴드 AxMxP(에이엠피)가 자유분방한 에너지를 발산했다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 9일 공식 SNS 채널을 통해 AxMxP의 미니 1집 'Amplify My Way'(앰플리파이 마이 웨이) 두 번째 콘셉트 포토를 공개했다.

공개된 사진 속 AxMxP는 4인 4색 개성 넘치는 스타일링으로 유니크한 매력을 발산했다. 멤버들은 자유로우면서도 에너제틱한 포즈를 취하며, 자신감 넘치고 당당한 눈빛으로 시선을 사로잡았다.

앞서 강렬하면서도 반항적인 무드가 담긴 첫 콘셉트 포토에 이어, 자유분방하고 와일드한 분위기를 자아낸 AxMxP가 이번 앨범을 통해 보여줄 다양한 매력에 기대가 높아진다.

데뷔 앨범 이후 4개월 만에 발매하는 AxMxP의 신보 'Amplify My Way'는 꿈을 정해 두고 달려가기보다, 살아가며 각자의 속도로 꿈의 모양을 찾아가는 청춘의 이야기를 담은 앨범이다. 특히 하유준이 전곡 작사에 참여했고, 김신은 자작곡을 수록하며 한층 성장한 음악적 역량을 발휘했다.

한편 AxMxP의 미니 1집 ‘Amplify My Way’는 오는 21일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]