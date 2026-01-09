“조세호, 조폭 유착…수억원 협찬·접대 받아” 술자리 사진 추가 폭로

방송인 조세호. [사진=뉴시스]

방송인 조세호가 넷플릭스 예능을 통해 방송 복귀에 나선 가운데 조폭 연루설을 처음 폭로했던 A씨가 술자리 사진을 추가로 공개했다.

지난 8일 A씨는 자신의 스레드에 조세호가 지인들과 함께 한 술자리 사진을 올렸다. 사진 속 조세호는 술자리에서 고급 샴페인 등을 따르거나 들고 있었다. 이 사진이 언제 촬영됐는지는 알려지지 않았다. A씨는 “대중의 신뢰와 영향력을 먹고 사는 유명인인 조세호는 이미 수십 년 전부터 조폭들과 유착이 있었다”고 주장했다.

이어 “어린 나이에 수억짜리 외제 차를 몰며 수억짜리 시계를 차고, 그를 수행하는 조직원도 있다. 과하게 돈이 많다. 유명인이 그걸 알고도 그가 운영하는 사업체를 홍보해 주며, 친구니까 명품 선물을 받고 수억짜리 시계를 협찬받고 고급 술집에서 몇백만원, 몇천만원 접대받는 게 말이 된다고 생각하냐”고 말했다.



조세호가 논란에 휩싸이자 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’과 KBS2 ‘1박2일 시즌4’에서 하차한 것을 두고는 “조세호가 정말 죄가 없다고 생각했으면 하차할까. (조세호와 친분있는 조폭) 최씨 담당 변호사는 김앤장 로펌이다. 날 고소한다는 사람이 두바이로 도피했다. 해외 도피하는 시점에 딱 방송 복귀, 우연일까. 많은 사람이 욕해도 난 폭로를 멈출 생각이 전혀 없다”고 강조했다.

지난달 조세호는 조직폭력배와 연루됐다는 의혹에 휩싸였다. 조세호가 불법도박 사이트를 운영하는 조직폭력배 최모씨와 친분이 있다고 주장하면서 함께 찍은 사진 등을 폭로했다. 소속사 A2Z엔터테인먼트는 “지인 사이일 뿐 금품이나 고가 선물을 수수했다는 의혹은 사실무근이다. 법적대응을 검토 중”이라고 해명했다.

그러나 이후 조세호는 “여러 지방 행사를 다니다 보니 다양한 사람들을 만나게 됐다. 주변 사람들과의 관계에 신중했어야 했는데, 성숙하게 대처하지 못한 것 같다”면서 “그 인연으로 인해 제기된 의혹은 전혀 사실이 아니다. 사진 속 모습 자체로 실망을 줬다는 점을 잘 알고 있다. 깊이 반성하고 사과드린다”고 밝혔다. 고정 출연 중인 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’과 ‘1박2일 시즌4’에서도 하차했다.

다만 지난달 31일 조세호가 넷플릭스 예능 ‘도라이버4’에 복귀한다는 소식이 전해졌다. 넷플릭스 측은 “도라이버 새 시즌을 열심히 준비하고 있다. 조세호씨는 시즌3에 이어 시즌4 역시 함께할 예정”이라고 공식 입장을 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]