이즈나 방지민, 日 패션 브랜드 새 얼굴…차세대 ‘패션 아이콘’

사진 = FRAY I.D(프레이아이디) 제공

그룹 izna(이즈나)의 방지민이 글로벌 패션 아이콘으로 발돋움한다.

방지민은 최근 일본 여성 패션 브랜드 FRAY I.D(프레이 아이디)의 신규 모델로 발탁되며 글로벌한 존재감을 다시 한번 입증했다.

사진 = FRAY I.D(프레이아이디) 제공

방지민은 브랜드가 지향해온 모던하고 세련된 감각, 트렌디한 분위기에 부합하는 이미지로 브랜드의 아이덴티티를 한층 강화할 것으로 기대를 모은다.

방지민이 속한 izna는 패션, 뷰티 영역에서도 활발한 활약을 이어가고 있다. 각종 글로벌 럭셔리 브랜드들의 러브콜을 꾸준히 받고 있으며, 최근에는 izna의 코코가 뷰티 색조 브랜드 ‘컬러그램(colorgram)’의 뮤즈로 발탁되며 활동 영역을 넓혀가고 있다. 또한, 마이, 코코는 일본을 대표하는 대형 패션 축제에서 데뷔 처음으로 런웨이에 올라 각자의 개성과 세련된 스타일을 선보일 예정이다.

사진 = FRAY I.D(프레이아이디) 제공

음악뿐만 아니라 뷰티, 패션계에서도 izna만의 다채로운 매력을 보여주며 존재감을 확고히 하고 있는 만큼, 새로운 스타일 리더로 성장해나갈 izna의 행보에도 뜨거운 관심이 쏠린다.

izna는 ‘2025 MAMA AWARDS’에서 페이보릿 라이징 아티스트(FAVORITE RISING ARTIST)를 수상하고 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 누적 스트리밍 1억 회를 돌파하는 등 의미 있는 성과와 함께 비약적인 성장세를 입증해 왔다.

최근에는 이탈리아 유수의 주간지 PANORAMA(파노라마)와의 인터뷰를 통해 “K-POP이 기다려온 발견”이라는 극찬을 받으며 현지에서의 영향력을 입증했다. 또한 영국 음악 매거진 NME가 선정한 '2025년 최고의 K-팝 25곡'에 수록곡 'Racecar(레이스카)'가 이름을 올리며 음악적 완성도 역시 주목받았다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]