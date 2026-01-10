‘아바타: 불과 재’ 향한 韓 관객의 애정…글로벌 흥행 5위 국가 맞네

아바타를 향한 관객의 관심이 심상치 않다.

미국, 중국, 프랑스, 독일에 이어 글로벌 흥행 수익 TOP5에 오른 것은 물론 국내 600만 돌파를 앞두고 있는 아바타: 불과 재가 8일 기준 CGV 골든에그지수 95%, 롯데시네마 실관람객 평점 9.4, 메가박스 실관람객 평점 9.2를 기록하는 등 꾸준한 호평 속 작품에 완벽히 과몰입한 국내 관객들의 SNS 후기가 이어져 눈길을 모으고 있다.

먼저 푸른빛 피부부터 신경이 연결되어 있는 ‘쿠루’까지 나비족으로 완벽 변신한 관객들의 후기들이 시선을 집중시킨다.

정성스러운 분장과 함께 영화관 방문을 인증한 이들부터 ‘아바타’ 시리즈를 대표하는 촬영 기법인 퍼포먼스 캡처 비하인드를 직접 연출한 후기, 재의 부족 ‘바랑’의 특징을 살린 패러디 영상과 나비족의 교감 의식인 ‘사헤일루’를 패러디하는 모습까지 다채로운 형태의 영상들이 연일 도배되고 있어 이번 작품을 향한 대한민국 관객들의 무한 애정을 실감케 한다.

특히 ‘제이크’가 화제의 디저트 두바이 쫀득쿠키를 먹방하는 패러디 영상의 경우 200만 조회수를 기록하며 관심을 집중시켰다. 그의 야무진 먹방을 향해 “며칠 전 저를 보는듯”(인스타그램 ss***), “행성 간 자유무역협정 추진하자”(인스타그램 ti***), “두루꾸막토”(인스타그램 ho***) 등의 반응이 이어지며 팬들 사이에서 각자의 개성을 담은 창작물을 제작해 공유하는 현상이 유행처럼 이어지며 화제를 모으고 있다.

특히 이러한 과몰입 후기는 어른, 아이 구분 없이 이어지며 후유증을 남기고 있어 또 하나의 문화 현상을 만들어낸 ‘아바타’ 시리즈의 힘을 확인할 수 있어 특별한 의의를 지닌다. 전 세대에서 일어나고 있는 이러한 현상은 아직 영화를 보지 않은 관객들에게도 작품에 대한 궁금증을 불러일으켜 극장으로의 발걸음이 계속해서 이어질 것으로 기대된다.

새해 극장가도 완벽히 압도하고 있는 화제작 아바타: 불과 재는 ‘제이크’와 ‘네이티리’의 첫째 아들 ‘네테이얌’의 죽음 이후 슬픔에 빠진 ‘설리’ 가족 앞에 ‘바랑’이 이끄는 재의 부족이 등장하며 불과 재로 뒤덮인 판도라에서 펼쳐지는 더욱 거대한 위기를 담은 이야기로 국내 1,362만 관객을 동원하며 전 세계적인 흥행을 거둔 아바타 시리즈의 세 번째 작품으로 현재 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.

