김희진, 7년 만에 다시 오른 ‘미스트롯’ 무대…감동X역사 썼다

가수 김희진이 ‘미스트롯4’ 본선 1차 장르별 팀 배틀에서 승리를 거두며 다음 라운드로 진출했다.

지난 8일 밤 10시 방송된 TV CHOSUN ‘미스트롯4’에서는 본선 1차 장르별 팀 배틀과 데스매치가 펼쳐진 가운데, 김희진이 소속된 ‘현역부X’가 승리를 거두며 전원 본선 2차로 직행했다.

김희진의 이번 도전은 시작부터 주목을 받았다. 김희진은 앞서 ‘미스트롯1’에서 TOP8에 오르며 실력을 인정받은 참가자로, 약 7년 만에 ‘미스트롯’에 다시 도전장을 내밀며 진정성을 더했다. 특히 예선에서 올 하트를 받으며 본선 무대에 오른 만큼, 재도전의 의미를 무대로 증명해냈다.

이날 김희진은 현역부X 멤버로 출격해 왕년부와 정통 트롯 장르로 맞붙었다. 현역부X는 ‘나에게 애인이 있다면’을 선곡, 무대 초반부터 화려한 마칭 드럼 퍼포먼스로 분위기를 단숨에 장악했다.

무대 위 김희진의 존재감은 단연 돋보였다. 특유의 힘 있는 음색과 파워풀한 가창력, 여기에 요염한 웨이브 안무 속에서도 흔들림 없는 라이브 실력으로 깊은 인상을 남겼다. 허찬미, 채윤, 마코토, 윤태화, 강보경과 함께 완성한 전율의 하모니는 물론, 강렬한 눈빛의 엔딩 포즈까지 완벽하게 소화하며 무대 끝까지 눈을 뗄 수 없게 만들었다.

마스터들의 호평도 이어졌다. 장윤정은 “여섯 명이 정말 영혼을 불태웠다. 완벽한 퍼포먼스였다”라고 극찬했으며, 김용빈 역시 “얼마나 열심히 준비했을지 느껴졌다. 소름 돋는 무대였다”라며 감탄을 아끼지 않았다.

배틀 결과, 현역부X가 승리를 거두며 김희진은 팀원들과 함께 다음 라운드 진출에 성공했다. 시즌1 TOP8이라는 타이틀에 안주하지 않고 다시 도전한 김희진의 한층 더 단단해진 실력과 무대 장악력이 증명되는 순간이었다.

한편, 결과 발표와 동시에 눈물을 흘릴 정도로 간절했던 김희진이 앞으로 ‘미스트롯4’에서 어떤 무대들과 독기를 보여줄지 벌써부터 기대가 뜨겁다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

